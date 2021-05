Gibilterra Covid-free, tutto aperto e niente mascherine

Passeggiare per Gibilterra è un po' come entrare in un altro mondo: nella colonia britannica, la popolazione è immunizzata al Covid-19, tutto è in funzione, non è necessaria la mascherina e si respira libertà.

Vaccinati finanche 10.000 lavoratori transfrontalieri: Claudia indossa la mascherina perché ha da poco attraversato la Spagna.

"Non andavo in un bar da un anno - dice - quindi per me lavorare a Gibilterra è stata una fortuna incredibile".

"Qui a Gibilterra - dice il giornalista Juan Carlos de Santos - chi non è già stato vaccinato è perché non vuole: l'intera popolazione residente e la maggior parte dei lavoratori transfrontalieri registrati hanno già ricevuto le dosi secondo il Governo di The Rock.

Anche ai centri di vaccinazione sono stati concessi alcuni giorni di ferie: ora attendono l'arrivo di nuove dosi per completare il programma per i pochi transfrontalieri ancora da vaccinare o per i neoassunti che arrivano qui".

AP Photo Javier Fergo/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

"Nelle ultime cinque settimane - dice il vice premier, Joseph García - Gibilterra non ha avuto alcun caso di Covid tra i residenti, né tantomeno nei reparti di terapia intensiva dell'ospedale".

Acclarati solo tre casi legati ai turisti: non ci sono più limitazioni nel settore dell'ospitalità ed è necessario utilizzare la mascherina solo sui trasporti pubblici, per entrare nei negozi o in ospedale e tutto ciò ha ripristinato i consumi, secondo le aziende del territorio.

"Qui c'è movimento - afferma un negoziante - ma è essenzialmente gente del posto, quel che serve sono i turisti, le barche, gli aerei".

A tal proposito, la Spagna ha eliminato le restrizioni alla mobilità tra le province, il che ha consentito l'arrivo dei primi turisti.

"Al momento, se lo paragonate al Belgio, è un paradiso - dice un turista - qui ci sentiamo come prima di marzo dell'anno scorso, prima del periodo Covid".

A partire dalla prossima settimana, riprenderanno diversi voli per il Regno Unito: The Rock è stata inserita nella 'lista verde' britannica, ciò significa che qualsiasi viaggiatore di ritorno da Gibilterra non dovrà più conformarsi all'isolamento.

Le prenotazioni sono salite alle stelle negli hotel gibilterrini: "Alla fine della prossima settimana - dice Mark, amministratore alberghiero - notiamo che le prenotazioni arriveranno ad un numero molto buono, quindi prevedo che quest'estate ci sarà il pienone".

Un grande passo avanti per la popolazione, emblema del fatto che la vaccinazione è efficace per dire addio alla pandemia.