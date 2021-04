Judo, Antalya Grand Slam: storica finale azzurra, Milani batte Giorda

Grand Slam di judo in corso di svolgimento ad Antalya, prima giornata in terra turca nel segno di una storica finale tutta italiana, per il resto regna un sostanziale equilibrio con cinque ori assegnati.

Lo spettacolo arriva dalla categoria donne -48 kg: qui sugli scudi c'è Francesca MILANI, oro dopo il successo nella inusuale quanto memorabile finalissima ai danni della connazionale Francesca GIORDA.

Prima finale tutta azzurra della storia in un Grand Slam: la 27enne vincitrice, già argento la scorsa settimana a Tbilisi, si conferma in uno strepitoso momento di forma e compie un balzo forse decisivo in zona qualificazione diretta per le Olimpiadi di Tokyo.

Per la seconda classificata, invece, sconfitta per hansoku-make, penalità maggiori rispetto all'antagonista, si tratta comunque del miglior torneo in carriera e del primo podio nel World Judo Tour.

Terzo gradino del podio per l'israeliana RISHONY.

Altro derby in finale tra le donne -57 kg: qui vince la canadese DEGUCHI, che sconfigge la connazionale KLIMKAIT.

World Champion @christa.deguchi on a mission in her first two contests - A lovely change of direction catches Italy's... Posted by IJF - International Judo Federation on Thursday, April 1, 2021

Terza piazza per la polacca KOWALCZYK e la cinese LU, settima la 17enne friulana Veronica TONIOLO.

Categoria uomini -66kg: a sbaragliare la concorrenza ci pensa il nipponico Hifumi ABE, giustiziere in finale dello spagnolo GAITERO MARTIN.

Terza piazza per l'azero SHIKHALIZADA ed il russo CHOPANOV.

KOUCHI! @hifumi.abe takes Gold!! Epic performance ------ Tune in at live.ijf.org ------ #JudoAntalya #Judo #Antalya #Turkey #Sport #Olympics ©️ IJF Media Team - Robin Willingham Posted by IJF - International Judo Federation on Thursday, April 1, 2021

Categoria donne -52 kg: su tutte c'è l'uzbeka KELDIYOROVA, la quale sconfigge la spagnola LOPEZ SHERIFF, argento.

Successo un po' a sorpresa da parte della 23enne judoka, che tuttavia legittima sul tatami l'assegnazione del metallo prezioso.

Terzo gradino del podio per l'israeliana COHEN e la polacca KALETA, settima l'italiana Martina CASTAGNOLA.

Wow! What an amazing performance from @diyora_keldiyorova - The young Uzbek fighter drops under her opponent to score... Posted by IJF - International Judo Federation on Thursday, April 1, 2021

Tra gli uomini -60 kg, su tutti il belga VERSTRAETEN, che sconfigge nell’atto conclusivo il transalpino KHYAR.

Anche in questa categoria l'epilogo è tendenzialmente sorprendente ma meritato, in considerazione del judo messo in mostra dal vincitore.

Bronzo per l'altro francese BOUDA ed il taiwanese YANG.

Belgium's @jorreverstraeten is delighted to take his first ever Grand Slam Gold, a beautiful change of direction... Posted by IJF - International Judo Federation on Thursday, April 1, 2021

Giornata d'esordio, dunque, assai soddisfacente, sia nel computo generale della manifestazione in terra turca che, soprattutto, per i colori italiani.

Chissà che nei due giorni che restano qualche altro judoka con indosso lo scudetto tricolore non sia capace di regalare le stesse odierne emozioni.

Sarà difficile eguagliare le medagliate italiane (lecito, magari, attendersi qualche squillo sul fronte maschile), comunque staremo a vedere...