Una passeggiata spaziale, questo sabato per Victor Glover e Mike Hopkins, fuori dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), per sistemare l'impianto idraulico e fare altri piccoli lavoretti. Un sabato ordinario, insomma, per questi due astronauti della NASA, che sono rimasti all'esterno della stazione per sei ore e mezza.

Arrivati entrambi sulla stazione spaziale a novembre, come parte della missione NASA-SpaceX Crew-1, per Glover si tratta della quarta passeggiata fuori, mentre è la quinta per Hopkins. E' la seconda volta nel mese in corso che ci si avventura all'esterno. Il 5 marzo era infatti toccato a Kate Rubins e Soichi Noguchi.