Ieri, oggi e domani: il messaggio di Francesca da Rimini per l'8 marzo

Da tutto il mondo, per celebrare con Dante la giornata internazionale della donna

Paesi Bassi, Ecuador e India, e molti altri ancora. Ventuno le università che, da 19 paesi di cinque continenti, hanno aderito a "Worldwide Kisses - Baci dal Mondo": un flash-mob virtuale, organizzato nel giorno della festa internazionale della donna, per celebrare modernità e universalità del messaggio dell'eroina dantesca, Francesca da Rimini. "Una coralità inaspettata e una partecipazione letteralmente da tutto il mondo - racconta l'ideatore e curatore dell'iniziativa, Ferruccio Farina -. E questo per Francesca da Rimini, per Dante, ma anche per noi, più o meno giovani che a volte perdiamo fiducia e speranza è una bella iniezione che oggi ci serve davvero".

Dante Gabriel Rossetti (1828-1882), Paolo and Francesca da Rimini, acquerello su carta, 1855. Londra, Tate Gallery World Wide Kisses - Baci dal mondo

Ieri, oggi e domani: la contemporaneità del messaggio di Francesca da Rimini

Quasi dieci ore di collegamenti non-stop, per una maratona di tributi che, nel settecentenario della scomparsa di Dante, sottolinea influenza globale e attualità della figura di Francesca da Rimini: un'eroina figlia trasformata dalle riletture di Illuminismo e Romanticismo, in mito che ha permeato cultura occidentale e movimenti libertari di Otto e Novecento. "La Francesca da Rimini, oggi, nella nostra contemporaneità, afferma due valori fondamentali, che purtroppo la nostra civiltà non persegue con la forza dovuta - dice ancora Ferruccio Farina -. Uno: che il matrimonio, la scelta del compagno non deve essere forzata e deve essere libera scelta. Secondo: che né la passione, né l'amore uccidono. Di queste due affermazioni, di cui oggi c'è veramente tanto bisogno, Francesca è testimone esemplare. Non a caso la festeggiamo nel giorno della festa della donna".

Felice Giani (1758-1823), Paolo e Francesca, inchiostro bruno e acquerello, 1805 ca. Londra, mercato antiquario World Wide Kisses - Baci dal mondo

Una maratona di collegamenti e di reinterpretazioni da parte di studenti e insegnanti che, per quasi 10 ore non-stop, hanno recitato, animato e commentato i versi di Francesca da Rimini del V canto dell'Inferno di Dante. Performance diffuse in diretta streaming sui social media e sul sito dell'evento, su iniziativa dei Comuni di Rimini e di Gradara, con la collaborazione delle Regioni Emilia-Romagna e Marche.