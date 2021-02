Sessione in tribunale a Mosca per il leader dell'opposizione Alexey Navalny. L'araldo dell' anti-corruzione, che conta con una vasto sostegno popolare testimoniato da un coro di ovazioni sui social network, è stato nuovamente arrestato il 17 gennaio al ritorno dalla Germania, dove ha trascorso cinque mesi per curarsi da un avvelenamento con l'agente nervino Novichok di cui considera responsabili gli 007 del Cremlino.

Possibili altri anni di carcere

Il servizio penitenziario russo sostiene che Navalny abbia violato le condizioni di sospensione condizionale della pena per una condanna per riciclaggio di denaro del 2014 e adesso rischia altri anni di carcere.

Molti arresti fuori dal tribunale moscovita

Intanto sono più di 200 le persone fermate finora per aver preso parte a manifestazioni davanti al tribunale di Mosca dove è in corso il processo. In una nota la Russia si augura che l'Unione europea "non commetta la sciocchezza" di collegare "le prospettive delle relazioni Russia-Ue al caso del detenuto. L'Alto Rappresentante Ue Josep Borrell sarà a Mosca dal 4 al 6 febbraio.

Un processo sotto l'attenzione di tutti

La corte dove si tiene il processo a Navalny ha confermato all'agenzia Interfax che sono presenti all'udienza diplomatici di Repubblica Ceca, Austria, Lituania, Norvegia, Svezia, Paesi Bassi, Stati Uniti, Canada, Germania, Svizzera, Gran Bretagna, Lettonia e Polonia nonché rappresentanti dell'UE.