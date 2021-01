L'Italia è con il fiato sospeso per sapere se il governo giallorosso cadrà in piena pandemia. La crisi politica è in atto, ma non è ancora una crisi formale perché il premier Giuseppe Conte non si è dimesso e non sono fissate alle Camere mozioni di sfiducia contro l'esecutivo. Il premier potrebbe sia assumere l'interim delle due ministre di Italia Viva dimissionarie oppure sostituirle.

Poi c'è da considerare il ruolo di Italia Viva e del suo leader. Matteo Renzi ha assicurato il proprio sì in Aula allo scostamento di bilancio e al futuro decreto-ristori, qualsiasi sia il governo che varerà il provvedimento. Lo scostamento di bilancio dovrebbe arrivare la settimana prossima.

Il punto è cosa accadrà dopo il varo dello scostamento di bilancio. Anche qui varie le possibilità: approvato il nuovo deficit Conte potrebbe consegnare le proprie dimissioni al Quirinale.

Il presidente della Repubblica Mattarella potrebbe accoglierle e aprire le consultazioni, oppure congelarle e chiedere a Conte di andare alla conta in aula. Altra possibilità, dopo lo scostamento di bilancio, quella che Conte torni in Aula - in particolare al Senato, dove i numeri sono più fragili - per fare delle comunicazioni sulla situazione politica. Quasi una scusa per comprendere se ha ancora i voti necessari a restare in sella. In caso negativo il premier potrebbe salire al Colle con le proprie dimissioni.

Ultim'ora: Sono state accettate le dimissioni rassegnate dalla sen. Teresa Bellanova dalla carica di ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - il relativo interim e' stato assunto dal presidente del consiglio dei ministri -, dalla prof. Elena Bonetti dalla carica di ministro senza portafoglio e dall'on. Ivan Scalfarotto, sottosegretario di Stato. Il presidente del consiglio ha illustrato al presidente della Repubblica la situazione politica determinatasi a seguito di tali dimissioni ed ha rappresentato la volontà di promuovere in Parlamento l'indispensabile chiarimento politico mediante comunicazioni da rendere dinanzi alle Camere (Ansa).