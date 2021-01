Le autorità britanniche hanno approvato l'uso di due nuovi farmaci per ridurre di circa un quarto il rischio di morte per i pazienti affetti da COVID-19. Ma quali sono?

I due farmaci antinfiammatori, chiamati tocilizumab e sarilumab, sono tipicamente usati per trattare l'artrite reumatoide. Questo mentre il Regno Unito ha approvato il suo terzo vaccino COVID-19 dopoché il regolatore ha dato il via libera a Moderna.

Studi clinici che hanno coinvolto 800 persone hanno dimostrato che il tasso di mortalità per i pazienti trattati con i farmaci entro 24 ore dal loro ricovero in unità di terapia intensiva (ICU) e in combinazione con desametasone, era del 27,3%.

Al contrario, i pazienti che ricevevano solo desametasone, uno steroide economico approvato dalle autorità sanitarie britanniche ed europee nel settembre 2020, avevano un tasso di mortalità del 35,8%.

I pazienti che hanno ricevuto uno dei due farmaci avevano anche maggiori probabilità di avere un tempo di recupero più breve e possono essere dimessi dall'ICU diversi giorni prima.

Questa è una scoperta significativa che potrebbe avere implicazioni immediate per i pazienti più gravi affetti da COVID-19 ", ha detto in una dichiarazione il professor Anthony Gordon, presidente di anestesia e terapia intensiva presso l'Imperial College di Londra.

"In un momento in cui i ricoveri e i decessi per COVID-19 sono alle stelle nel Regno Unito, è fondamentale che continuiamo a identificare trattamenti efficaci che possono aiutare a invertire la tendenza contro questa malattia, ha aggiunto.

Il ministro della sanità britannico Matt Hancock ha annunciato che il servizio sanitario nazionale potrebbe iniziare a utilizzare i due farmaci da venerdì per trattare casi gravi della malattia.

Il tocilizumab viene somministrato per via endovenosa e può essere utilizzato immediatamente poiché gli ospedali del Regno Unito hanno attualmente forniture. Il governo ha detto che sta "lavorando a stretto contatto" con Roche, l'azienda sanitaria svizzera che produce il farmaco "per garantire che i trattamenti continuino ad essere disponibili per i pazienti del Regno Unito".

La Gran Bretagna ha anche vietato le esportazioni del farmaco. Euronews ha contattato l'Agenzia europea per i medicinali per sapere se preveda di rivedere a breve l'uso dei due farmaci.

Il Regno Unito è attualmente alle prese con una terza ondata di pandemia con oltre 50.000 nuove infezioni segnalate ogni giorno in più di una settimana. Sono stati inoltre registrati oltre 1.000 decessi in due giorni consecutivi, portando il bilancio delle vittime a 75.508 persone, il più alto d'Europa.

Il forte aumento di infezioni e decessi è stato attribuito a una nuova variante del nuovo coronavirus, scoperto il mese scorso dalle autorità britanniche, e che è fino al 70% più trasmissibile.

Un terzo blocco nazionale è entrato in vigore in tutta l'Inghilterra mercoledì per frenare la diffusione della variante e dovrebbe durare fino a metà febbraio, momento in cui il governo spera di aver vaccinato 15 milioni di persone in tutto il Regno Unito.