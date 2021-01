Regno Unito, reinventarsi artisticamente tra Brexit e pandemia

Il confinamento ha fornito lo spunto ideale ad un pittore (rimasto senza lavoro a causa della pandemia) per creare un corso online dedicato alla tecnica messa a punto in Francia nel XIX secolo da Charles Bargue.

Il pittore e insegnante lusitano Nelson Ferreira, residente nel Regno Unito, non s'è perso d'animo, sfruttando l'opportunità per reinventarsi.

"Questo è il primo corso disponibile nella mia accademia online - afferma il diretto interessato - sebbene sia una tecnica oscura è da qui che dovrebbero partire tutti gli artisti.

Non c'è inganno nella tecnica classica, bisogna saper disegnare davvero bene, totalmente a vista, con rigorosa precisione e totale controllo: il metodo Bargue è stato il più importante dell'Ottocento".

Screengrab from Euronews video

Il corso è disponibile in inglese e portoghese, ma ci sono altre lingue in procinto di essere messe in cantiere.

"Queste immagini in movimento - ribadisce - sono ineguagliabili, non si trovano da nessun'altra parte: il corso è anche in più lingue, in modo che possa raggiungere il maggior numero di persone".

Sebbene le circostanze attuali siano difficili, Nelson Ferreira crede nelle opportunità fornite da Internet.

"Il 2020 è stato un anno difficile - conclude - il 2021 porterà più difficoltà a chi è nel Regno Unito: non ho molte speranze per gli artisti con sede a Londra, d'altra parte se si è online non è così importante essere in un luogo particolare.

Anche chi è a Londra può beneficiarne attraverso internet: questo a sua volta aiuterà a mitigare gli effetti delle decisioni politiche, con le quali sono in disaccordo".