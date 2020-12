I medici no vax rischiano la radiazione

Rischierannno sanzioni che potrebbero andare fino alla radiazione i medici che dovessero propagare teorie no vax. Ne sanno qualcosa 13 professionisti nei confronti dei quali l'Ordine dei medici di Roma ha avviato un procedimento disciplinare. Per dieci di loro il procedimento si è già concluso, per altri tre è ancora in corso.

Al momento in Italia l'obbligatorietà del vaccino è ancora oggetto di discussione. In teoria sarebbe facoltativo, ma la situazione del covid è così eccezionale che il datore di lavoro potrebbe minacciare chi rifiuta, di licenziamento. Per quanto riguarda i medici invece, varie associazioni dicono che se questi professionisti non vogliono essere vaccinati contro il Covid, sono liberi di farlo, ma non possono esporre gli altri a rischio, lavorando a contatto con persone deboli. Da qui può scattare l'obbligatorietà.

Anche la sottosegretaria alla salute Sandra Zampa ha affermato che chi lavora nel pubblico avrebbe l'obbligo di vaccinarsi.