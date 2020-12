Chiese trasformate in ostelli per aiutare i dimenticati del covid

Come coniugare la volontà di aiutare persone gettate nella rovina dal covid e quella di utilizzare alcune strutture storiche nel centro di Roma che rischiano di finire in abbandono? Al centro sant'Egidio di Roma hanno pensato di trasformare una chiesa come quella di san Callisto in un ostello. Nelle navate i cubicoli ospitano persone come Pietro che finalmente hanno un tetto sulla testa. Lui, come tanti, non ha scelto di diventare un barbone, ma la crisi economica che il coronavirus ha peggiorato gli ha fatto perdere tutto e lo ha gettato in mezzo a una strada.

Pietro, ospite dell'ostello: "Non auguro a nessuno di finire in mezzo a una strada. Di dormire in strada. È bruttissimo. Cominciate a perdere la testa. Adesso ho una speranza".

Un letto, tre pasti caldi al giorno e un bagno è quello che hanno queste persone. Gli ospiti entrano qui dopo un test anticovid e l'associazione caritativa cerca poi di reinserirli nel mondo del lavoro. Perché molti di loro vittime invisibili della pandemia e non compaiono in nessuna statistica