Regno Unito isolato e bloccato.

Centinaia di camion in attesa di uscire dal Regno Unito sono stati costretti a fermarsi durante la notte in seguito della decisione della Francia di chiudere il confine.

Si sono formate code interminabili di mezzi pesanti.

Frontiere francesi chiuse. AP Photo

Nel frattempo, a Bruxelles, all'UE, si stanno avviando dialoghi per dare una risposta congiunta all'offensiva della nuova variante del Covid-19, più contagiosa, proveniente proprio dal Regno Unito.

Secondo gli esperti, la cosiddetta "variante inglese" sarebbe fino al 70% più trasmissibile del precedente virus, ma non ci sono prove che sia anche più letale.

Johnson: "Nessuna preoccupazione per il cibo"

Ma in Gran Bretagna c'è preoccupazione per la possibile carenza di cibo e medicine.

Il premier Boris Johnson cerca di tranquillizzare gli animi.

"Voglio ripetere che i ritardi di consegna riguardano solo una piccolissima percentuale di alimenti che entrano nel Regno Unito e, come hanno specificato i responsabili dei supermercati britannici, le loro catene di fornitura sono forti e robuste, così tutti noi possiamo continuare a fare acquisti normalmente". Boris Johnson 56 anni, Primo Ministro del Regno Unito

Boris Johnson, ancora una volta nell'occhio del ciclone. Tolga Akmen/AP

Telefono bollente Johnson-Macron

All'ordine del giorno le relazioni Londra-Parigi.

Johnson ha parlato al telefono con il presidente francese Emmanuel Macron, in autoisolamento dopo essere risultato positivo al Coronavirus: entrambi i paesi - ha fatto sapere Downing Street - sono al lavoro "per sbloccare il flusso commerciale il più velocemente possibile".

Emmanuel Macron, in autoisolamento, in conference-call con Boris Johnson. AP Photo

I camionisti aspettano...

Intanto frattempo i camionisti bloccati prima del Canale della Manica non possono far altro che aspettare.

David King, camionista di Birmingham bloccato in Francia, commenta:

"Non sappiamo se quello che sta succedendo è per proteggere noi cittadini dal virus o se si tratta di persone che giocano a fare i politici, non lo sappiamo. Probabilmente è un mix di entrambe le cose... Speriamo solo di poter tornare a casa per Natale. Ce ne staremo seduti qui ad aspettare le decisioni che verranno prese oggi".

Il camionista inglese David King è bloccato alla frontiera francese. AP Photo

Regno Unito bloccato da oltre 40 paesi

Il numero di paesi che hanno imposto il divieto di volo con il Regno Unito è salito a più di 40.

Tra questi, oltre all'Italia, vi è anche la Spagna, una delle destinazioni di vacanza più popolari per i cittadini inglesi,

Mentre la Grecia ha solo esteso il periodo di quarantena - da tre a sette giorni - per i viaggiatori provenienti dal Regno Unito.