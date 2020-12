Fare film ai tempi del Covid, l'intervista a Mads Mikkelsen

Mads Mikkelsen, l'attore danese consacrato dalla parte del cattivo in Casino Royale, è protagonista di Another Round, l'ultimo film di Thomas Vinterberg, ora fruibile in streaming dagli americani. Nelle sale britanniche a febbraio prossimo, Covid permettendo.

Mikkelsen e Vinterberg ormai si conoscono da anni, il che ha reso più semplice lavorare assieme.

"Non dobbiamo più essere educati - dice l'attore, a proposito del rapporto con Vinterberg - possiamo andare dritti al sodo, possiamo dirci le cose in faccia direttamente, senza aver paura di ferire i sentimenti l'uno dell'altro. Thomas è un regista fantastico, è meraviglioso lavorare con lui, ha una capacità che rende i suoi film molto interessanti, fa vivere a personaggi comuni situazioni straordinarie e penso che sia per questo che possiamo riconoscerci così tanto".

Ora Mikkelsen sta girando a Londra il sequel di "Animali fantastici: I crimini di Grindelwald", ha preso il posto di Johnny Depp che è stato defenestrato dalla Warner Studios per lo scandalo legato ai maltrattamenti familiari contro Amber Heard.

Johnny Depp ai tempi dell'amore con Amber Heard Grant Pollard/Grant Pollard/Invision/AP

Sono un grande fan di Johnny Depp, stiamo cercando di trovare un compromesso tra quello che Johnny ha fatto e quello che farò io. Devo fare mio il personaggio e allo stesso tempo deve continuare a far parte dell'universo di Johnny

Ma ora, con il Covid, le scene d'amore sono tagliate?

I baci ci sono ancora... Facciamo un sacco di test, praticamente tutti i giorni... Sarebbe molto triste per il cinema nel mondo e soprattutto per il cinema europeo fare film senza baci Mads Mikkelsen

Mikkelsen non si ferma mai. A novembre è uscito in Danimarca, un altro film che lo vede protagonista: Riders of Justice.