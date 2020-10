Un altro giro... il nuovo film di Thomas Vinterberg

In danese il titolo è "Druk", una parola intraducibile, in inglese non esiste. L'inglese ha 250mila parole, il danese solo 50mila, ma abbiamo "druk". È come in Groenlandia, hanno 50 parole per neve, invece noi in Danimarca abbiamo molte parole per bere. Immagino che si avvicini a "ubriacarsi" ... ma significa "ubricarsi" con classe