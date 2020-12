Spagna, Si del Congresso all'eutanasia legale

Con un voto storico, il Congresso dei deputati spagnolo ha approvato la legge che riconosce il diritto all'eutanasia. Il disegno di legge, presentato dal Partito socialista, ha ottenuto 198 voti a favore, 138 contrari e 2 astensioni.

Soddisfatto il ministro della Salute Salvador Illa. "È un giorno importante per tutti i cittadini spagnoli, perché ci stiamo muovendo verso una società più umana e più giusta. Ma è ancora più importante per le persone che si trovano in una situazione di grave sofferenza, per le loro famiglie e per le persone a loro vicine".

Ai voti della maggioranza di centrosinistra si sono uniti quelli dei parlamentari di Ciudadanos, Junts per Catalunya e Candidatura de unidad popular. Solo i gruppi di destra, Partido popular, Vox e Unión del Pueblo Navarro, hanno votato contro. Uno degli oppositori della legge, Ignacio Echaniz, del PP, aveva sostenuto in alternativa all'eutanasia "le cure palliative generalizzate, la sedazione profonda, la terapia del dolore e il testamento biologico".

Per entrare in vigore la normativa dovrà ora passare l'esame del Senato, dove però non si rischiano sorprese. La Spagna è è il sesto paese al mondo e il quarto in Europa, dopo Olanda, Belgio e Lussemburgo, a legalizzare l'eutanasia.