Donne in prima linea contro il coronavirus. Le infemriere vincono il Women of Europe Awards

Le abbiamo applaudite e ringraziate. Da tutti i balconi d'Europa, le abbiamo riempite di elogi per gli sforzi eroici durante i mesi peggiori della pandemia. Tra i medici e gli infermieri, c'erano loro, le donne, cariche forse di qualche responsabilità in più rispetto ai colleghi maschi. Così arriva il riconoscimento internazionale, da parte del European movement international, alle donne della Federazione europea degli infermieri a cui è stato conferito, questa settimana, il premio Women of Europe Awards giunto alla quinta edizione.

Secondo le statistiche, prima della pandemia gran parte del lavoro di assistenza sanitaria femminile non era retribuito. Un fattore che durante i confinamenti è persino aumentato. Per la giuria del premio Women of Europe Awards, assegnare il riconoscimento alle infermiere in questo momento è simbolicamente molto importante. Secondo Orla O Connor, direttrice del Consiglio nazionale delle donne irlandesi, membro della giuria: “Si tratta di donne che hanno lavorato in circostanze estremamente difficili, hanno dovuto affrontare sacrifici immensi, e non hanno dubitato neanche per un secondo, si sono messe a disposizione degli altri, della società, in questo periodo storico in cui c'era un disperato bisogno".