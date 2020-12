I robot sostituiranno gli esseri umani nei cantieri?

I ricercatori europei hanno sviluppato e stanno attualmente testando un robot progettato per aiutare a installare e riparare elementi di costruzione pesanti nelle facciate degli edifici. Questo significa che in futuro sarà necessario un minor numero di lavoratori nei cantieri edili? Non necessariamente, secondo il coordinatore del progetto.

"Così com'è stato progettato, il robot non sostituirà gli operai - dice Julen Astudillo Larraz -. Permette solo di lavorare in condizioni più sicure e con standard di qualità più elevati. L'intervento umano sarà sempre necessario. Ci saranno sempre momenti in cui i lavoratori dovranno intervenire per garantire che il lavoro venga svolto. Gli stiamo semplicemente fornendo strumenti migliori e più precisi. I lavoratori saranno più sicuri, potranno eseguire i loro compiti più velocemente e con maggiore qualità".