Diversi passanti uccisi e molti feriti, alcuni anche gravi, è il bilancio della folle corsa di un'auto in una zona pedonale della città tedesca di Treviri. Irrompendo in un'area pedonale il veicolo - secondo fonti di polizia - ha ucciso due passanti ferendone almeno una decina. Per altri reporter locali le vittime sarebbero almeno 4 .

La matrice del gesto

Non è ancora chiara la matrice di quanto accaduto ma intanto la polizia aveva diramato appelli alla popolazione invitando tutti a stare alla larga dal settore del crimine che adesso è stato totalmente messo in sicurezza ed è tornato ad una relativa normalità.

Il conducente è un 51enne tedesco

L'autista del veicolo è stato arrestato; si tratterebbe di un uomo di 51 anni, tedesco, lo riferisce la polizia smentendo così le informazioni riportate da Bild secondo le quali alla guida ci sarebbe stata una donna.

Verso i confini col Lussemburgo

Treviri si trova a circa 200 chilometri ad ovest di Francoforte, verso il confine col Lussemburgo. La città di circa 110.000 persone è famosa per le sue vestigia romane come la Porta Nigra, che non è molto distante dal luogo dell'incidente ma è anche nota per essere il luogo di nascita del filosofo comunista Karl Marx.