È come un intervallo che non finisce mai: a distanza di quasi metà anno di blocchi e restrizioni, lo spettacolo ancora tace e questo circo deve tenere ancora chiusi i battenti.

Tutto ciò probabilmente durerà per almeno un altro mese e mezzo: mentre i cinema e i teatri dovrebbero riaprire da metà dicembre, tale circo ha la particolarità di offrire anche la cena, ma in Francia i ristoranti devono restare chiusi almeno fino al 20 gennaio.

Frustrata di non essere più in grado di esprimersi sul palco, la troupe ha protestato scattando foto "senza veli", per testimoniare il proprio malcontento.

"Abbiamo bisogno di arte, questo è ciò che nutre i nostri cuori, che rende felici le persone - dice Yana KLISHCH, membro della troupe circense - non credo proprio che non siamo essenziali".

Questi artisti, provenienti da Russia, Ucraina o Argentina, non rinunciano alla formazione.

"Non possiamo permetterci di stare in vacanza per mesi - afferma Anastasiya, co-regista del circo "Imagine" - dobbiamo continuare ad allenarci perché se dobbiamo tornare sul palco domani dobbiamo essere pronti ad esibirci.

Questi allenamenti sono davvero importanti, li facciamo con tutte le nostre energie ma è davvero frustrante non sapere quando potremo riaprire".

Screengrab from Euronews video

Anche il direttore del circo prova a tenere alto il loro morale: nel frattempo, non ha altra scelta che tagliare le spese per evitare il fallimento.

"Abbiamo dovuto mettere il personale in una condizione di disoccupazione parziale - dice David Massot - gli artisti hanno dei risarcimenti pubblici e abbiamo dovuto prendere un prestito garantito dallo Stato per salvare il nostro flusso di cassa sino alla riapertura".

Mentre i negozi non essenziali hanno potuto riaprire, 200.000 ristoranti e bar non lo faranno, né le palestre: hanno perso una parte del loro fatturato annuale e per le strutture più piccole la situazione sta peggiorando.

Il vuoto regna anche nella palestra - centro danza di Stéphane, insegnante di ginnastica che ha dovuto chiudere alla fine di settembre, proprio quando i clienti di solito decidono se iscriversi o meno.

Ciò significa che non ha entrate, al momento: così offre lezioni online, più per mantenere i legami con i clienti che per fare cassa, e i risarcimenti statali non coprono le perdite.

Di conseguenza, Stéphane non può permettersi di affittare un appartamento e non ha altra scelta che vivere in questa stanza allestita all'interno della palestra.

"Da quasi 10 mesi, pago ogni mese più di 2000 euro di affitto - dice - ho lavorato solo un mese e mezzo, quindi è molto complicato per me: ho cercato di contattare l'agenzia di Stato per negoziare col proprietario dell'appartamento ma non ho avuto risposta, la comunicazione mi sembra impossibile".

Secondo i sindacati, circa il 20% delle palestre potrebbe non sopravvivere al secondo blocco e per le più piccole e isolate potrebbe essere solo una questione di tempo prima del fallimento.