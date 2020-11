Le Nazioni Unite hanno comunicato venerdì di aver trasportato 32 tonnellate di aiuti di emergenza in aereo a Karthoum per aiutare più rapidamente le migliaia di rifugiati in fuga dai combattimenti e dalle violenze nella vicina Etiopia. L'Acnur, l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, ha aggiunto che una seconda spedizione dovrebbe arrivare in aereo da Dubai lunedì, poiché finora oltre 43.300 rifugiati hanno attraversato il confine.

Il numero di rifugiati potrebbe raggiungere i 200.000 nei prossimi sei mesi, secondo le agenzie umanitarie. Il capo dell'ACNUR Filippo Grandi era in visita a Karthoum per supervisionare le operazioni. "Voglio esprimere la mia solidarietà e il mio ringraziamento al Sudan per aver aperto i suoi confini ai rifugiati", ha detto.

La metà di loro sono bambini, secondo un portavoce dell'Onu a Ginevra.

Con i collegamenti di trasporto interrotti, cibo e altri rifornimenti si stanno esaurendo nel Tigray, che ospita 6 milioni di persone, e le Nazioni Unite hanno chiesto un accesso immediato e senza ostacoli per gli aiuti. Oltre 40.000 rifugiati sono fuggiti in Sudan, dove le persone lottano per dare loro cibo, alloggio e cure. Un'agenzia umanitaria afferma che gli ospedali del Tigray stanno finendo i farmaci. E i combattimenti vicino ai campi di rifugiati eritrei nel nord dell'Etiopia li hanno messi sulla linea del fuoco. In modo preoccupante, i rifugiati in Sudan hanno detto all'Associated Press che le forze etiopi vicino al confine impediscono alle persone di andarsene. Gli osservatori internazionali però hanno visto che negli ultimi giorni c'e stato un rallentamento negli arrivi. Il governo dell'Etiopia non ha commentato.

Il primo ministro etiope Abiy Ahmed ha nuovamente escluso il dialogo con i leader della ribelle regione del Tigray , ma si è detto disposto a parlare ai rappresentanti "che operano legalmente" nel territorio. Lo ha fatto durante un incontro con tre inviati speciali dell'Unione africana che cercano di porre fine al conflitto tra truppe federali e forze regionali. L'incontro è avvenuto quando l'Agenzia di stampa etiope ha riportato la cattura da parte dei militari, di diverse città chiave intorno alla capitale del Tigray, Mekele, e mentre sempre più persone fuggono dalla città prima della promessa ``"fase finale'' dell'offensiva.