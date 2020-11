Irlanda in festa per Joe Biden

Bandiere irlandesi accanto a quelle a stelle e striscie. Così il villaggio di Carlingford è in festa per celebrare la vittoria di Joe Biden. Cori e cornamuse animano anche tutta la contea di Louth, così come Ballina l’ancestrale cittadina natale della famiglia del neo eletto presidente americano. Una grande festa e una gioia immensa.

"Già si avverte un cambio nel tono della lingua da parte del governo britannico," sottolinea in modo anche scherzoso, Emma Coffey, rappresentante dell’amministrazione locale. "Nel giro di poche ore, sono arrivate le congratulazioni del mondo con lo stesso tono e lo stesso linguaggio. E questo è un buon risultato anche per l'accordo del Venerdì Santo, uno dei più importanti sviluppi del processo di pace in Irlanda del Nord. Del resto noi siamo distanti solo 11 km dal confine."

Andrea McKevitt, anche lei consigliere della contea di Louth e lontana parente di Biden pone molta speranza in questa nuova amministrazione: "Penso che Biden possa comprendere e capire l’importante di questo accordo. Ma anche questioni come la Brexit che avranno un impatto sul nostro paese. Sono certa che si occuperà anche di noi.”

Proprio dalla contea di Maio, nella prima metà del 1800 partirono gli avi del neo presidente eletto per sfuggire alla grande carestia. La televisione locale in onore nel neo presidente eletto ha mandato in onda le immagini della cittadina dove nacque il trisavolo di Biden. Un segno di riconoscenza e di speranza.