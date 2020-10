Il britannico Tao Geoghegan Hart vince il Giro d'Italia edizione 103

Il giovane britannico Tao Geoghegan Hart (Ineos) ha vinto il Giro dopo l'ultima cronometro di domenica per le strade di Milano, dominata dal compagno di squadra Filippo Ganna. Contemporaneamente a Jai ​​Hindley all'inizio della tappa, "TGH" ha superato l'australiano di 39 secondi.

La vittoria dopo una cronometro finale perfettamente padroneggiata. Sul tracciato di 15,7 chilometri, “TGH” ha fatto rapidamente la differenza con la maglia rosa Jai ​​Hindley (Sunweb), insieme a lui all'inizio della tappa. Al traguardo, lo scalatore australiano ha rinunciato a 39 secondi sul suo rivale. Wilco Kelderman completa il podio finale.

Compagno di squadra di Geoghegan Hart, Filippo Ganna ha vinto facilmente questa 21a tappa, il suo quarto successo in questo Giro 2020. Il campione del mondo in solitaria era di 32 secondi davanti a Victor Campenaerts (NTT) e Rohan Dennis (Ineos).

La suspense non è durata in quest'ultima tappa del Giro. Separati solo da 86 centesimi al via, i due uomini non hanno avuto lo stesso livello nello sforzo solitario. Più potente, Geoghegan Hart ha preso una marcia in più rispetto ad Hindley portando rapidamente il britannico al vantaggio.

In 18'14 '', il londinese ha preso il 13° posto sul palco e ha alzato l'asticella troppo in alto per Hindley. L'australiano è stato coraggioso, ma non è riuscito a superare la crono della vita (38° alla fine, 1'37" dietro a Ganna).

Secondo a 39 secondi dal “TGH”, rimpiangerà di non essere riuscito a mollare l'inglese giovedì ai Laghi di Cancano. Maglia rosa fino a sabato e all'arrivo a Sestriere, Wilco Kelderman completa il podio, a 1'29'' da Geoghegan Hart.