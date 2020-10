Circostanze eccezionali e di conseguenza una programmazione particolare. In piena crisi da Covid-19, con forti restrizioni in tutta la Francia, il Lumière Film Festival di Lione guidato da Thierry Frémaux proporrà fino al 18 ottobre un'insolita 12esima edizione.

Il più grande evento al mondo dedicato al cinema storico quest'anno guarda soprattutto al presente, con uno sguardo, anche di speranza, nonostante l’emergenza dovuta alla pandemia.

"Diverse volte è stata annunciata la morte del cinema. Ma ogni volta il cinema è sopravvissuto, ha sottolineato Thierry Frémaux, Direttore del Lumière Film Festival. C’è una grande crisi in atto per il cinema, ma anche per il settore dell’aviazione, per l’industria. Riusciremo ad uscire da quesa situazione, ma solo se guardiamo al futuro con ottimismo.”

Il cinema supererà la crisi

Il virus però si fa sentire. Nel Regno Unito la catena britannica Cineworld ha temporaneamente chiuso i propri cinema in tutto il Paese. E questo sta accadendo in mezza Europa. Un danno economico specie per le sale indipendenti che temono di non riuscire a riaprire più. Servono aiuti e un po’ di tempo. "Prendiamo il calcio, prosegue il Direttore del Lumière Film Festival. Ora allo stadio non ci sono i tifosi. Ma torneranno. Lo sport non è diverso dal cinema. Chi ama il grande schermo tornerà di sicuro.”

Tra i quasi 150 film in programma, saranno proiettati 23 lungometraggi della Selezione Ufficiale di Cannes 2020.

Il Lumière Film Festival è una kermesse cinematografica annuale che si tiene dal 2009. E che negli ultimi anni ha visto approdare sul red carpet star internazionali come Monica Bellucci, Coppola, Ken Loach, Polanski, e Bardem. Chiamato così in onore dei fratelli Lumière, è diventato un punto un’evento molto ambito e molto amato da pubblico e addetti ai lavori.