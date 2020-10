Allarme Covid-19 in Belgio: entro il fine settimana probabili nuovi 10.000 casi

Il forte aumento delle infezioni da coronavirus in Belgio preoccupa gli esperti, che temono che gli ospedali non saranno in grado di gestire la situazione.

Nuovi dati suggeriscono che i contagi nel paese potrebbero arrivare a 10.000 al giorno entro il fine settimana, mettendo sotto pressione il sistema sanitario nazionale.

Il portavoce federale per la lotta al Covid-19, Yves Van Laethem, ha affermato lunedì che "tutti gli indicatori stanno aumentando in modo abbastanza allarmante in tutte le province e in tutte le fasce di età. Dobbiamo rallentare la diffusione del virus. Questo è l'unico modo per salvare i nostri ospedali e per salvare il sistema sanitario, in quanto ci sono anche altre malattie da curare ".

Il Belgio, con i suoi soli 11,46 milioni di abitanti, si aggiudica il triste titolo di secondo paese maggiormente colpito dal Covid in Europa nel rapporto tra contagiati e popolazione. Poco più avanti c'è la Repubblica Ceca, seguita da Paesi Bassi, Spagna e Francia. ¨

La scorsa settimana il governo ha introdotto misure più severe: ridurre le bolle sociali, chiusura dei bar e aumento del telelavoro.

Tuttavia, durante il fine settimana, il ministro della salute federale ha ammesso di non poter escludere una nuova quarantena.

Per il momento il governo aspetta di capire se le nuove restrizioni sono sufficienti per evitare il peggio.