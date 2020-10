Il 20 ottobre prossimo, riprende alla Camera dei deputati l'iter che potrebbe portare all'approvazione di una legge che punisce i reati di discriminazione fondati sull’orientamento sessuale e l’identità di genere.

Noto come disegno di legge Zan, dal nome del suo relatore, sarebbe la prima legge del suo genere in Italia. Ciò che forse è meno noto è che il ddl Zan estenderebbe a tutte le donne la protezione contro i crimini d'odio.

Da noi - a differenza di molti paesi europei - non esiste una legge ad hoc che punisca le discriminazioni di genere e l'omotransfobia. Attualmente, il codice penale italiano punisce i reati e i discorsi di odio fondati su nazionalità, etnia o religione (legge Mancino).

L'Italia non è da sola in questo dibattito: sono diversi i paesi che stanno iniziando ad affrontare la questione, su impulso del Consiglio d'Europa.

Un'inchiesta su larga scala condotto nel 2014 da Hollaback! e dalla Cornell University indica che, come lei, più dell'81,5% delle donne europee ha subito molestie prima dei 17 anni.

Il caso inglese

Nel 2014, il Notthingham Women’s Center ha iniziato una campagna per rendere la misoginia un crimine d'odio. Due anni dopo, la polizia di Nottinghamshire è stata la prima forza di polizia nel Regno Unito a registrare come misoginia le molestie per strada e le molestie sessuali.

Lo scorso settembre, la Law Commission, un organo consultivo indipendente di Inghilterra e Galles, ha annunciato che sosterrà l'iniziativa di rendere la misoginia un crimine d'odio a livello nazionale.

Sebbene la maggior parte degli episodi abbia come vittima delle donne, la Commissione valuterà se il ‘sesso o il genere’ come caratteristica protetta debba riguardare donne e uomini o solo donne.

Un approccio europeo

Il 27 marzo 2019, il Consiglio d'Europa ha adottato una raccomandazione sulla prevenzione e la lotta al sessismo in tutti i settori della sfera pubblica e privata.

Gli stati membri hanno anche concordato una definizione di sessismo, come "qualsiasi espressione (atto, parola, immagine, gesto) basata sull'idea che alcune persone, il più delle volte le donne, sono inferiori a causa del loro sesso".

In risposta a un bando di gara del Consiglio, la Lobby europea delle donne sta ora implementando una campagna di sensibilizzazione chiamata 'Sexism: See it. Name it. Stop it!' in 9 Stati membri (Portogallo, Spagna, Belgio, Bulgaria, Croazia, Ungheria, Irlanda, Paesi Bassi e Romania).

"Per la prima volta, c'è una definizione di sessismo che apre la porta all'intervento pubblico in questa materia" dice Ana Maria Fernandes, vicepresidente della Lobby europea delle donne. La loro campagna si rivolge alla società in generale, poiché "il sessismo quotidiano è molto legato alla violenza continua contro donne e ragazze", sia essa fisica o verbale.

La raccomandazione incoraggia gli Stati membri ad approvare una legislazione che condanni il sessismo e criminalizzi gli incitamenti all'odio su base sessista - per l'Italia, si tratterebbe del disegno di legge Zan, appunto.

Richiede inoltre che i Paesi monitorino l'attuazione delle politiche antisessiste a livello nazionale e riferiscano periodicamente al Consiglio d'Europa.

La testimonianza di Beatrice: "L’immagine che mi è rimasta impressa, l'indifferenza della gente"

Il ddl Zan si applicherebbe a casi come quello di Beatrice.

"A settembre 2015, stavo tornando a casa dopo una serata. Ero al telefono con il mio ragazzo, quindi non mi sono accorta che qualcuno mi seguiva. Ho sentito prima una pacca sul fondoschiena. Quando mi sono girata, un tizio ha cercato di tirarmi per la camicetta e poi mi ha stretto i polsi, cercando di immobilizzarmi", racconta ad Euronews.

"Un mese dopo sono su un autobus incredibilmente pieno all'ora di punta. Un uomo continua a ‘cadermi’ addosso e a darmi gomitate sul seno. Si avvicina sempre di più, finchè mi accorgo che si stava masturbava appoggiandosi al mio corpo".

"Ancora dicembre dello stesso anno, in metropolitana, un ragazzo sulla trentina si siede davanti a me e inizia a chiedermi cose personali a cui non volevo rispondere. Il suo tono mi aveva infastidito, mi era sembrato viscido fin dall'inizio. Nel momento in cui pensavo avrebbe desistito, ha preso il cellulare e ho sentito il suono distinto di due click della fotocamera che mi scattava delle foto. Ero spaventata, ma alla fine ero illesa, per quello non ho mai pensato di denunciare".

All'epoca di questi episodi, Beatrice era una studentessa ventenne. In due degli episodi menzionati, si trovava sui mezzi pubblici. Ma quando ha chiesto aiuto, è rimasta sola.

"In metropolitana, un gruppo di ragazzi mi ha preso in giro. Sull'autobus, scossa e con le lacrime agli occhi, ricordo che la gente mi guardava dritta in faccia, con gli occhi spiritati, studenti e adulti, e non dicevano nulla. Questa è l’immagine che mi è rimasta impressa, l'indifferenza della gente".

Il ddl Zan introduce pene più elevate ogni volta che crimini già previsti dal codice penale vengano commessi a causa del genere, dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere della vittima.

Pro e contro del ddl Zan

La legge in discussione al Parlamento punirebbe l’incitamento all’odio, ma un ulteriore emendamento ribadisce il principio della libertà di opinione e di espressione.

"In teoria è un'iniziativa meritevole, ma temo che la sua applicazione pratica non sarà semplice, in termini di discernimento di cosa è lecito in quanto è libertà di pensiero e cosa è reato" dice Simona Catania, avvocato penalista milanese che presta consulenza pro bono a donne vittime di abusi.

"Questo forse potrebbe avere un effetto deterrente" dice dubbiosamente Catania. "Ciò che è positivo, però, è l'estensione del patrocinio a spese dello Stato a queste vittime, al di là dei limiti di reddito" aggiunge. "Spesso non sporgono denuncia perché non possono permettersi di sostenere le spese legali".

Roberta Masella, fondatrice di NextStopMi, un'associazione nata nel 2019 per prevenire la violenza pubblica basata sul genere e promuovere un ambiente sicuro e privo di molestie, ritiene che il ddl Zan non sia abbastanza pubblicizzato ed è scettica sui suoi effetti.

"Tutto dipende da come sarà attuato. Se sai che un comportamento rimarrà impunito, continuerai a perpetrarlo. E c'è ancora la tendenza a minimizzare e colpevolizzare chi ha il coraggio di parlar di comportamenti discriminatori", conclude.

Beatrice concorda sul fatto che spesso sono proprio le donne a non parlare delle molestie subite. "Quando racconto le mie esperienze, altre donne condividono le loro storie e mi ringraziano per averle fatte sentire meno sole".

Mentre gli uomini spesso non si rendono conto che questi episodi accadono così frequentemente o tendono a sminuirli. "Ma è una situazione molto diffusa ed è molto pesante. A volte ti vengono dubbi intrinsechi su come vestirti, perchè vuoi evitare qualsiasi episodio del genere. E poi succede lo stesso".

"Molte persone non si rendono conto che questo tipo di molestie si verificano, e quando vedono una donna che chiede aiuto o che reagisce, non sanno come comportarsi" conferma Roberta Masella.

Dopo aver cercato di collaborare con il Comune di Milano, si sono rivolti ai consigli di zona e hanno pianificato eventi di sensibilizzazione nelle scuole e negli spazi dedicati del comune, prima che il COVID-19 facesse saltare tutto. Continuano la loro attività sui social media, utilizzando immagini e toni ironici per esorcizzare la paura del molestatore.

“Vogliamo cambiare la percezione di uomini e donne. Se ogni volta che veniamo molestate continuiamo a minimizzare, la catena non viene interrotta".