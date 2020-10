L'Unione Europea produce ogni anno qualcosa come 110 milioni di tonnellate di rifiuti animali e vegetali, come le bucce delle mandorle che sono già adesso usate per produzioni particolari. Qual è lo stato dell'arte delle innovazioni nelle costruzioni e nell'industria automobilistica`? Siamo venuti nel sud della Spagna per capirlo.

Questa cooperativa agricola ad esempo, conta 550 soci. Tra i suoi prodotti, lo scorso anno ha lavorato 4000 tonnellate di mandorle. Ma, una volta sgusciate, quel numero appare meno impressionante.

Pedro Noguera Rubio AD di La Vega de Pliego SCL: "Di quelle 4000 tonnellate, appena il 25%, poco più di 1000 tonnellate, sono prodotto utilizzabile, il frutto che possiamo usare da cucinare, mangiare, per produrre torrone o prodotti di bellezza. Il restante 75% è il guscio delle mandorle, che attualmente viene utilizzato principalmente come biomassa ".

Gli scienziati di un progetto di ricerca europeo hanno piani più ambiziosi per tutti questi gusci di mandorle.

In questo laboratorio chimico vengono lavorati gusci di mandorle, ma anche resti di broccoli, limone e melograno, per ottenere additivi naturali con applicazioni industriali.

Le microonde, i prodotti chimici e le nanoparticelle aiutano a ottenere il massimo potenziale di ciascuno dei prodotti.

Maria del Carmen Garrigos Selva, chimica: "Dal limone, ad esempio, possiamo estrarre un colorante giallo, e anche alcuni oli essenziali con profumo di limone che possono conferire sia fragranza che proprietà antibatteriche al prodotto finale. Il melograno fornisce additivi antibatterici e una gamma di colori molto ampia, dal rosso al blu, a seconda del processo chimico che utilizziamo in laboratorio. I broccoli ci danno un colorante verde, abbastanza accattivante. E i gusci di mandorle, una volta macinati e mescolati con bioplastiche, possono avere una consistenza, un aspetto, simili a quella del legno ".

Gli additivi naturali vengono poi miscelati in bioplastiche a base di amido di mais in questo laboratorio. Successive procedure meccaniche ad alte temperature, e a bagnomaria trasformano la miscela in un filo che può essere utilizzato per costruire parti di auto desiderate con stampanti 3D.

Lidia Garcia ingenere industriale: "Stiamo cercando di mantenere o migliorare le proprietà termiche e meccaniche -resilienza alle alte temperature e agli impatti - dei materiali commerciali esistenti utilizzati per la stampa 3D o nelle stesse applicazioni industriali. Vogliamo anche dare loro proprietà antibatteriche e fragranze personalizzate ".

Alcuni prototipi, come i cruscotti delle auto, sono già stati realizzati con stampanti 3D da diversi rifiuti alimentari.

E gli scienziati hanno già piani per un eventuale futuro commerciale della tecnologia.

Marta Redrado, ingegnere chimico: "Il passo successivo è quello di portare quello che abbiamo sviluppato in laboratorio a un livello semi-industriale. Ci vogliono circa 4-5 anni. Quindi in 4-5 anni potrebbero arrivare sul mercato prodotti come quelli che abbiamo sviluppato".