E' il Paese europeo più colpito dal coronavirus, la Spagna, con 5 città sopra i 100mila abitanti dove il tasso d'incidenza di contaminazione è oltre 500 positivi per 100mila abitanti. Tra queste Madrid. Il ministero della sanità spagnolo ha dato alla città 48 ore per rendere effettive le nuove misure contro il dilagare del virus: no a riunioni di più di sei persone, limitazioni agli spostamenti. Di fatto la capitale spagnola è pressoché confinata. Il ministro della sanità spagnolo, Salvador Illa, ha definito la situazione in città "complessa e preoccupante. La città nelle ultime 24 ore ha contato 4810 nuovi casi. E' l'incremento quotidiano più elevato dall'inizio della seconda ondata. Nella capitale si registrano il 43,7 % dei casi diagnosticati in tutto il Paese".

Ad Est, nella Repubblica Ceca e in Slovacchia non va meglio: la situazione è tesa da giorni e in Slovacchia a partire da oggi sono cominciati 45 giorni di stato d'emergenza, stabiliti dopo un aumento record di casi: più 567 in un giorno.

Allarme massimo anche a Parigi. Attesi gli annunci del titolare del dicastero della sanità, Olivier Veran, che potrebbe chiudere i bar e i ristoranti della ville lumière come già è stato fatto, tra le proteste, a Marsiglia. Non solo: I sindaci di altre città francesi Grenoble, Lille, Lione, incontreranno a breve il primo ministro francese per decidere il da farsi visto l'avanzare dei contagi nei loro territori.

UK: Johnson ventila dure restrizioni

In Gran Bretagna i numeri preoccupano da giorni. Anche se in Inghilterra l'indice di contagio sembra scendere dopo il divieto di ritrovarsi in più di sei persone, il primo ministro Boris Johnson invita a non abbassare la guardia "Devo essere chiaro: se i fatti lo richiedono, non esiteremo a prendere ulteriori misure che, temo, sarebbero più costose di quelle che abbiamo messo in atto ora", ha detto. I parlamentari hanno mugugnato ma hanno rinnovato lo stato d'emergenza che conferisce al governo potere d'azione rapida contro il coronavirus.

Nel mondo: in India 6,3 milioni di contagiati

L'India ha segnalato 86.821 nuovi casi di coronavirus e altri 1.181 decessi, rendendo settembre il mese peggiore della pandemia.

L'aggiornamento del ministero della Salute porta il totale dell'India a oltre 6,3 milioni e 98.678 morti. Si prevede che diventerà il Paese più colpito dalla pandemia entro poche settimane, superando gli Stati Uniti, dove più di 7,2 milioni di persone sono state infettate. Il governo ha annunciato un ulteriore allentamento delle restrizioni il 15 ottobre. Cinema, teatri e multiplex possono aprire fino alla metà dei posti a sedere e le piscine possono essere utilizzate anche dagli atleti in allenamento.

Il governo ha anche affermato che i 28 stati dell'India possono decidere di riaprire le scuole gradualmente dopo il 15 ottobre. Tuttavia, gli studenti avranno la possibilità di frequentare le lezioni online.

I voli commerciali internazionali rimarranno sospesi fino al 31 ottobre. Tuttavia, i voli di evacuazione continueranno da e per Stati Uniti, Gran Bretagna, Australia, Canada, Francia, Giappone e molti altri Paesi.