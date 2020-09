Il Coronavirus e i progressi della tecnologia digitale stanno trasformando il modo in cui le aziende comunicano, anche se non sempre si può dimenticare lo stile precedente. Ecco perché è fondamentale focalizzarsi sull'importanza dei contatti. Il team di Business Planet è stato a Madrid per vedere come la più grande rete di supporto al mondo per le PMI stia aiutando le aziende durante la crisi del COVID-19. Parliamo dell'ENN, ovvero l'Enterprise Europe Network.

La società spagnola di ricerca e applicazione biotecnologica “Life Length” è leader mondiale nello screening molecolare. E' stata fondata nel 2010 da Stephen J. Matlin per studiare l'aspettativa di vita utilizzando la tecnologia di analisi telometrica proprietaria per misurare la lunghezza dei telomeri. Il telomero è composto da sequenze ripetute di DNA che si associano a diverse proteine, come il complesso Shelterin nell'uomo; la sua funzione è quella di proteggere le terminazioni dei cromosomi, e proteggere dall'invecchiamento e dal cancro.

Dalla pandemia di Covid 19, la società spagnola ha iniziato a diversificare il suo lavoro. Per far fronte alla crisi sanitaria in Spagna, Life Length ha utilizzato la propria esperienza per creare dei test del Coronavirus. Come ci ha spiegato il Dott.Stephen J. Matlin, l'azienda realizza i tre tipi di test disponibili oggi nel mondo. "Uno è il tampone naso-faringeo, che determina se qualcuno ha il virus oppure no. Poi ci sono altri due test, che sono esami del sangue. Uno, quello rapido, misura la presenza di anticorpi, poi c’è quello più sofisticato, chiamato "Elisa", che in realtà quantifica il livello di anticorpi."

Secondo uno studio indipendente dell'Università di Yale, i test dell'azienda sono tra i più affidabili per il COVID-19. Per farsi aiutare nell’impostare il servizio diagnostico, Life Length si è rivolta alla rete Enterprise Europe. La società fa parte dell'EEN dal 2014.

Per il Dott.Matlin, il supporto pratico che l'azienda ha ricevuto dall'Enterprise Europe Network, per avviare il servizio di collaudo. è stato cruciale: "Il supporto della rete è stato fondamentale. Inizialmente ci ha aiutato a reperire i reagenti e le sostanze chimiche necessari, che erano molto scarsi e difficili da trovare. Tutto questo mettendoci in contatto con fornitori con cui non avevamo mai lavorato. La rete ci ha permesso di fornire strutture di stoccaggio necessarie per questi materiali. Lo step sucessivo è stato aiutatarci a far sapere che la nostra società offriva questi servizi a potenziali clienti, come ospedali, residenze per anziani e istituzioni."

Attiva in oltre 60 paesi, L'Enterprise Europe Network, è la più grande rete di supporto al mondo per le PMI. 3000 esperti locali, oltre 600 organizzazioni affiliate, offrono una vasta gamma di servizi. Dai consigli su come ottenere finanziamenti dall’Unione europea, a quelli su come proteggere la proprietà intellettuale.

Per aiutare ulteriormente la società Life Length, la rete ha permesso all'azienda di utilizzare le proprie strutture di laboratorio situate nel Parco Scientifico di Madrid. Secondo Carmen Gilabert, che aiuta a gestire la rete in Spagna, dal Parco Scientifico di Madrid, l'azienda offre servizi professionali su misura e anche infrastrutture, come laboratori pre-attrezzati per aziende scientifiche e tecnologiche innovative. "Sostanzialmente aiutiamo le PMI a innovarsi e a crescere rapidamente. La rete offre servizi di consulenza in diversi settori, come l'accesso a nuovi mercati, e finanziamenti. Inoltre, gestisce un potente strumento, che è un database, con offerte e richieste commerciali, in modo che le aziende possano trovare i partner internazionali giusti con cui lavorare ”.

La rete " Enterprise Europe " cerca di aiutare le piccole e medie imprese (PMI) a innovarsi e a crescere sia all'interno che fuori dall'Unione europea.

" cerca di aiutare le piccole e medie imprese (PMI) a innovarsi e a crescere sia all'interno che fuori dall'Unione europea. Con una vasta gamma di servizi, la Rete cerca di dare alle aziende la possibilità di trovare i giusti partner internazionali per espandersi all'estero. Fornisce consigli per crescere a livello internazionale e per far conoscere le idee innovative delle società sui mercati internazionali.

Tutte le PMI possono beneficiare del supporto di Enterprise Europe Network.

L'Enterprise Europe Network è la più grande rete di supporto al mondo per le Piccole e Medie Imprese. Carmen Gilabert aiuta a gestire la rete in Spagna. Business Planet ha parlato con lei dei servizi offerti dall'EEN. In che modo aiutate le PMI a espandersi e diventare globali?

"La rete Enterprise Europe è una potente rete di contatti commerciali e leader nell'innovazione in tutto il mondo. Abbiamo, come membri, agenzie di innovazione regionali, Camere di Commercio, Parchi Scientifici o Università. Quasi tutta l'attività internazionale per le nostre attività viene svolta attraverso la rete."

Se una PMI è interessata alla rete "Enterprise Europe", cosa deve fare?

"Vorrei semplicemente consigliare di visitare il sito Web een.ec.europa.eu dove è possibile avere una visione dei servizi e mettersi in contatto con il punto della rete locale. Si seleziona il paese e la città più vicini alla sede della propria attività. È possibile seguire anche i nostri canali social media e guardare le nostre storie di successo per scoprire come abbiamo aiutato le aziende."

Che tipo di aziende possono beneficiare di questo supporto?

"L'Enterprise Europe Network supporta imprenditori e aziende di quasi tutti i settori: imprenditoria femminile, industrie creative, turismo, ma anche beni culturali, tessile e moda, aeronautica, agricoltura, sanità, e settore biotech."

