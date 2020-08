"Tenet" salverà il mondo? Dovrete andare al cinema per scoprirlo, così oltre al mondo magari si riesce a salvare anche il cinema, nell'annus horribilis per tutto. Al Blockbuster, firmato dal britannico Christopher Nolan, è affidato il compito di riattivare i flussi al botteghino. La pellicola è in distribuzione adesso in tutto il mondo.

Intrigo internazionale d'autore

Il protagonista interpretato da John David Washington è implicato in una missione nell'impervio mondo dello spionaggio internazionale. L’opera di Nolan è un thriller adrenalinico, pieno di azione, che mixa spionaggio e fantascienza, basato sul concetto di un tempo non progressivo e non alterabile ma modificabile.

Fra gli altri interpreti di rango Robert Pattinson, Elizabeth Debicki e il cattivo Kenneth Branagh. Non poteva che essere il regista de Il cavaliere oscuro e _Interstellar a _dar vita ad un film così potentemente spettacolare e complesso. Si tratta dell'undicesimo film di Nolan, uno dei grandi cineasti che con bilanci milionari riescono a mantenere un controllo artigianale sulla propria opera (vedi 'Inception', 'Dunkirk' e 'Interstellar').

Il debutto internazionale

"Tenet" doveva uscire a metà luglio 2020, ma la pandemia lo ha costretto a diversi rinvii. Adesso è la volta buona. Costato 220 milioni di dollari e girato in sette paesi differenti “Tenet” è per il regista anche un omaggio alla saga di James Bond. Negli Stati Uniti le sale cinematografiche sono state riaperte la scorsa settimana. In Europa i cinema sono accessibili, con adeguati accorgimenti igienici.

A Parigi, il mitico Grand Rex, una delle sale più antiche della capitale francese, riapre i battenti col film di Nolan. Lo hanno imitato altre sale in tutto il continente. Nei cinema italiani "Tenet" appare dal 26 agosto distribuito dalla Warner Bros.