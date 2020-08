La costa del Mar Nero è una delle mete più note e popolari per le vacanze. Grazie anche a resort eleganti e di lusso, alle sue spiagge dorate, come quella di Albena e alle sorgenti termali calde.

Ad attirare migliaia di visitatori da tutta Europa sono proprio le terme. Come quelle a St. Constantine and Helena, la più antica località balneare della Bulgaria, dove i trattamenti che vanno per la maggiore sono quelli con i fanghi.

Una vacanze alle terme per un benessere fisico e mentale

Saints Constantine and Helena si trova all'interno di un parco paesaggistico a 10 km a nord del centro di Varna, 2 km a est del suo quartiere Vinitsa e 7 km a sud di Golden Sands. In Europa, la Bulgaria è al secondo posto, dietro l'Islanda, per il numero di sorgenti termali. E la costa è particolarmente ricca di acque termali e minerali note per le diverse e varie proprietà curative.

Come ci ha spiegato Lyubo Stamboliyski, Direttore Markenting “St. Constantine and Helena”, questo posto ha una storia molto antica, iniziata 112 anni fa. "Prima di tutto era il luogo preferito dei nostri ultimi zar. Loro amavano il mare, la spiaggia, l'acqua termale che è ovunque in questa località ... e da allora abbiamo cercato di reinterpretare questo concetto storico, e farlo rivivere in questo posto moderno. È il luogo preferito delle persone che vengono qui per motivi di salute, per un migliore benessere fisico e mentale.”

Negli anni sono nati nuovi hotel sul lungomare. Molti di loro offrono una varietà di trattamenti di talassoterapia e servizi di ottima qualità. Un turismo sostenibile e green legato al lusso e al confort. Un concetto che sta attirando molti visitatori in Bulgaria, e che sta piacendo molto anche alle nuove generazioni.