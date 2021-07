Jebel Ali, la perla nascosta di Dubai

In quest'episodio di Postcards andiamo alla scoperta della perla nascosta che è Jebel Ali, forse famosa soprattutto per il suo principale hub commerciale, il porto di Jebel Ali. Si tratta del più grande porto marittimo del Medio Oriente, ed è stato votato il migliore per 24 anni consecutivi. Svolge un ruolo cruciale nell'economia degli Emirati Arabi Uniti come punto di passaggio per oltre 80 servizi di spedizione settimanali, collegando più di 150 porti in tutto il mondo.

Ma quest'area di Dubai Ma è anche la destinazione perfetta per una vacanza. Il JA Resort celebra quest'anno il suo quarantesimo anniversario. E a sud di Jebel Ali troverete Dubai Parks and Resorts, la più grande destinazione di intrattenimento e svago in Medio Oriente, con tre parchi a tema e un parco acquatico.

E per gli amanti della cultura, Jebel Ali ospita anche numerosi luoghi di culto, dalle chiese ai templi, tutti costruiti su 4 acri di terra assegnati dai Sovrani di Dubai.