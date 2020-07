Stato dell'Unione: Ue verso un nuovo accordo sull'immigrazione

Gli eurodeputati sono partiti per le vacanze estive, ma hanno lavorato senza sosta da quando si sono insediati.

A gennaio gli europarlamentari britannici hanno lasciato Bruxelles a causa della Brexit e poi è arrivata la pandemia di coronavirus e i lockdown in Europa e nel mondo.

Euronews ha incontrato diversi deputati per farsi raccontare i loro piani per la pausa estiva e per parlare delle priorità dell'Ue al rientro dalle vacanze.

"A settembre e ottobre, quello che sperimenteremo è che tutti saranno focalizzati del bilancio e poi a un certo punto saranno presi dal panico per la scadenza della Brexit e mi chiedo su cosa si concentreranno. Io intendo concentrarmi su entrambi " ha detto Assita Kanko, eurodeputata del gruppo dei Conservatori (Ecr).

Mentre per Philippe Lamberts, europarlamentare dei Verdi, la transizione verde resta un tema principale da affrontare:

"'Dobbiamo assicurarci che davvero i nostri sforzi per il clima, la normativa sul clima e i nostri ambiziosi obiettivi per il 2030 non finiscano ai margini ... Dobbiamo accelerare la transizione e il piano di ripresa deve essere un mezzo per farlo. Questa sarà la nostra priorità" ha detto Lmberts.

Il bilancio, il fondo di ripresa e la Brexit saranno le principali priorità quando torneremo dall'estate, ma la nuova Commissione europea dovrà anche affrontare una delle questioni più spinose dell'Unione quando presenterà il nuovo accordo sull'immigrazione.

Ue: in arrivo un nuovo accordo per l'immigrazione

Non siamo ai livelli della crisi dell'estate 2015 quando oltre un milione di persone sono entrate in Europa, ma le navi dei trafficanti che trasportano persone disperate in cerca di una vita migliore continuano ad arrivare sulle nostre coste.

Il salvataggio delle persone rimane controverso e i programmi per convincere i paesi dell'Unione a condividere l'onere degli arrivi hanno faticato ad essere applicati.

Ed è per questo motivo che la Commissione europea presenterà una nuova proposta.

"Il nuovo patto sulla migrazione e l'asilo sarà presentato a settembre come anche la presidente ha annunciato e sarà una politica globale che includerà tutti i diversi aspetti della questione" ha detto Adalbert Jahnz, portavoce della Commissione Ue.

L'accordo prevede anche dei centri alle frontiere esterne dell'Unione. Al momento ci sono ancora campi in Bosnia ed Erzegovina, dove le persone sono trattenute e non hanno la possibilità di raggiungere la Croazia.

In Europa, la Grecia e l'Italia hanno ancora dei campi per accogliere le persone che non sono potute essere ricollocate.

I piani della Commissione europea di ridistribuire le persone nei 27 Stati membri non hanno mai funzionato correttamente a causa di Paesi, come l'Ungheria, che si rifiutano di partecipare.

Le Ong affermano che ci sono così tanti aspetti che il nuovo patto deve prendere in considerazione.

SOT: Michele LeVoy - Direttore della piattaforma per la cooperazione internazionale sui migranti irregolari

"Dovrebbero esserci delle linee guida, e si spera che la Commissione le stia sviluppando, e promuovendo insieme all'accordo, per garantire che le persone che forniscono assistenza umanitaria ai migranti non siano penalizzate. Che non siano molestate. Che non siano criminalizzate. Potrebbe anche essere inserito nel patto il riconoscimento dei migranti privi di documenti regolarizzati dagli stati membri. Non è sicuramente un tabù ", ha ribadito Michele LeVoy, direttrice di Picum.

Il piano sarà presentato a settembre, quando Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, terrà il suo primo discorso annuale sullo stato dell'Unione.