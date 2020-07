The Brief from Brussels

Il Consiglio europeo ha proposto nuovi modi per finanziare il bilancio europeo. Secondo l'accordo dei leader, la restituzione del debito sarebbe coperto da "nuove risorse proprie", che comprendono una tassa sul digitale, una sui rifiuti non riciclati e un'imposta sulle transazioni finanziarie. Le nuove tasse saranno aggiunte al sistema di entrate fiscali dell'Unione.

L'Ue pensa a nuove imposte sulle emissioni

Nel dettaglio i leader hanno convenuto che le nuove imposte per le risorse proprie includeranno:

- autorizzazioni per le emissioni da cui si possono ricavare quasi 10 miliardi di euro all' anno .

- le quote di carbonio per gli importatori che possono portare altri 14 miliardi all'anno .

- gli imballaggi di plastica da cui si ricaverebbero 7 miliardi all' anno .

- una tassa comune sulle sulle società dal valore di 10 miliardi di euro all'anno

- una tassa digitale che porterebbe ricavi per 1,3 miliardi all'anno.

“L'Ue ha bisogno di nuove risorse proprie per per un motivo in particolare: rendere il bilancio europeo più autonomo. E ciò migliorerà e promuoverà le politiche dell'Unione Europea, ad esempio la politica ambientale attraverso la carbon tax e altre politiche, che dovrebbero essere viste come beni pubblici europei" ha detto Crhissopighi Braila, professoressa di economia presso l'Università Ulb di Bruxelles.

Al momento i leader non hanno ancora discusso i dettagli delle nuove tasse e sono d'accordo che il sistema di finanziamenti propri sarà riformato nei prossimi anni. Mentre il Parlamento europeo chiede chiarezza.

"Se non vi è chiarezza sui finanziamenti propri significa che il debito che sarà assunto dall'Unione per gli sforzi per la ripresa dovrà essere rimborsato dalle normali risorse dell'Unione, il che significa che il bilancio dovrà essere tagliato e che dovremo ridurre le politiche per l’agricoltura, la coesione, l'ambiente, la ricerca e tutto il resto solo per le esigenze di ripresa. Sarà un grande errore, perché taglieremo il nostro futuro", ha detto Sven Giegold, eurodeputato dei Verdi al Parlamento Europeo.

Una decisione sulle nuove risorse proprie per l'Unione deve essere concordata in seno al Consiglio a maggioranza qualificata. E non ci sarà accordo fino a quando tutto non sarà concordato.

“La tassa sulla plastica è la più controversa, ci sono ancora stati membri scettici sulle tasse dell'Unione. Per quanto riguarda la tassa sulle transazioni, abbiamo visto per 10 anni un'opposizione degli Stati membri. La tassazione digitale, è stata bocciataa a causa del veto di 4 stati membri n passato. Ci sono sempre Paesi che per motivi o interessi economici loro si oppongono e questo deve essere interrotto durante i negoziati" ha spiegato l'eurodeputato.

Il Parlamento Europeo ha chiesto di portare avanti ulteriori negoziati per poter approvare il Quadro finanziario pluriennale.