Vita post-confinamento: Italia cauta, sono i tedeschi i più ottimisti

L'Italia riapre, le strade tornano a riempirsi, i contagi risalgono molto meno che altrove e il confinamento sembra percepito da molti come un ricordo sempre più blando. Eppure, rispetto ai vicini di casa, il Belpaese non brilla per ottimismo.

E' quanto rivela un'indagine statistica di Euronews relativa al livello di fiducia post-confinamento. Condotta da Redfield and Wilton Strategies tra il 17 e il 18 luglio, su un campione di 6mila persone equamente distribuite tra cittadini di Italia, Francia, Spagna e Germania, la ricerca mostra una spaccatura evidente tra quest'ultima e il resto dell'Europa occidentale. Riguardo al futuro sul medio termine, infatti, sono i tedeschi a mostrarsi più sereni, mentre in Francia, Spagna ed Italia l'ottimismo appare molto più cauto.

Viaggi e turismo

Il primo evidente spartiacque riguarda i confini: più della metà degli intervistati in Germania ritiene debbano rimanere aperti, in evidente controtendenza rispetto ai vicini di casa.

Chi più di tutti si mostra favorevole alla chiusura sono invece i francesi: ben il 63% di loro si è espresso in questo senso, mentre le percentuali si abbassano leggermente nel caso della Spagna e dell'Italia (rispettivamente 57% e 54% favorevoli alla chiusura).

Le differenze si livellano invece quando si parla di viaggi in aereo: il livello di fiducia in questo caso è minimo tra gli intervistati di tutte le nazionalità, mentre i tedeschi spiccano per la propensione agli spostamenti internazionali in automobile.

la maggior parte degli intervistati si è detta riluttante a viaggiare in aereo Thibault Camus/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

I dati però non implicano che i tedeschi stiano pianificando viaggi a breve termine: il 61% di loro ha detto che ora non intende andare da nessuna parte quest'estate. Una percentuale perfino più alta di quella registrata tra nostri connazionali, il 51% dei quali afferma che per l'estate non si muoverà da casa (percentuale più che raddoppiata rispetto al pre-pandemia, quando a casa intendeva rimanere il 25 per cento degli italiani).

Gli intervistati di tutti e quattro i paesi sono inoltre concordi circa il fatto che non sarebbe sicuro permettere ai turisti provenienti dalla Germania, dal Regno Unito e da altre parti del Nord Europa di raggiungere la Spagna, l'Italia e il resto dell'Europa meridionale, nonostante le misure supplementari in vigore.

Mascherine

I tedeschi si distinguono anche per la minor propensione a indossare mascherine.

La maggior parte degli intervistati dichiara di ritenere questi dispositivi efficaci nel combattere la diffusione di COVID-19, e che le indossa sempre nei supermercati o sui mezzi pubblici (cosa che in alcuni paesi è obbligatoria), ma qui finiscono i punti in comune tra le diverse nazionalità prese inesame

Meno di un quarto degli intervistati tedeschi ha dichiarato di indossare sempre una maschera quando esce di casa, che può essere confrontato con il 69% in Spagna, il 53% in Italia e il 38% in Francia che lo fanno.

Incontrando amici fuori dalla propria abitazione, quasi un terzo dei tedeschi riferisce di non indossare mai la mascherina, mentre solo il 5% degli italiani e degli spagnoli afferma lo stesso.

Al contrario, il 42% degli italiani e oltre la metà degli spagnoli dichiara di indossarne sempre una per vedersi con gli amici all'aperto.

Il peggio deve ancora arrivare?

Su questo tedeschi e italiani appaiono concordi: più della metà di entrambi i gruppi crede che il peggio, in questa pandemia, sia ormai alle nostre spalle.

Esattamente in controtendenza si mostrano gli spagnoli e i francesi, più della metà dei quali pensa che il peggio sia invece in arrivo.

Quando dalle questioni sanitarie si passa a quelle economiche, però, tutti e quattro i Paesi si allineano: le conseguenze peggiori, dicono, sono ancora di là da venire

La Spagna è la più pessimista sulle prospettive finanziarie, non troppo diversamente dai vicini francesi, il 72% dei quali ha una visione cupa del futuro economico.

Germania e Italia sono pressoché allineate, rispettivamente con il 64% e il 63% di pessimisti.

Seconda ondata: lo spettro di un nuovo confinamento

La maggioranza dei cittadini di tutti e quattro i paesi crede che i propri concittadini abbiano dimenticato troppo in fretta la minaccia rappresentata da COVID-19, ma questo timore appare più pronunciato in Francia (83%), Spagna (85%) e Italia (80%)

Tra i tedeschi, invece, è il 73% degli intervistati a pensare che le cose stiano così.

La maggior parte degli intervistati di tutte e quattro le nazionalità, inoltre, ha detto di osservare un rigoroso distanzamento sociale; tuttavia, i tedeschi si distinguono ancora una volta per la maggior propensione ad allentare le misure.

Questo dato andrebbe forse spiegato dall'esperienza che ciascun paese ha avuto finora con il Coronavirus.

in molti ritengono probabile l'eventualità di un nuovo lockdown Manu Fernandez/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Se è vero che tutti e quattro i paesi hanno registrato oltre 200.000 casi ciascuno, il tasso di mortalità della Germania resta infatti molto più basso.

Il paese guidato dalla cancelliera Merkel ha registrato poco più di 9.000 decessi a COVID-19, rispetto ai 35.000, 30.000 e 28.000 di Italia, Francia e Spagna.

Questo tasso di mortalità particolarmente basso in Germania è stato ampiamente attribuito al fatto che il Paese abbia introdotto i test su larga scala già nelle prime fasi dell'epidemia: ciò implica che siano stati confermati con una diagnosi certa anche i casi lievi, il che avrebbe influito sulla proporzione tra le infezioni mortali e quelle risolte positivamente.

Tutti e quattro i Paesi credono comunque che un altro blocco sia probabile.

E se qualcuno si sta mostrando particolarmente ottimista, due punti risultano ampiamente condivisi: il primo è che 'impatto del virus non è stato sovrastimato; e inoltre che sarà necessario abituarsi a convivere con questa minaccia per il futuro.