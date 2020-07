Virgin Galactic, la compagnia spaziale fondata da Richard Branson, ha svelato al mondo gli interni del suo spazioplano SpaceShipTwo. Si tratta della navicella che verrà utilizzata per il turismo spaziale, più precisamente per i voli suborbitali, che non superano i 100 chilometri di altezza.

Un gioco per supericchi il cui biglietto costerà la bazzecola di 250.000 dollari e che dovrebbe partire dall'aeroporto di Grottaglie in provincia di Taranto sede della seconda pista d'atterraggio più lunga d'Italia dopo quella di Roma Fiumicino.

Grottaglie non ha ancora un aeroporto aperto ai voli civili, ma dispone di questa eccezionale infrastruttura di cui approfitta da qualche anno la Boeing che si è installata in questo paese noto al mondo soprattutto per la produzione di ceramiche. Qui La Boeing costruisce parte dei suoi aeromobili anche grazie ai fondi di sviluppo europei e agli aiuti comunitari.

Si realizzano due sezioni della fusoliera in fibra di carbonio del Boeing 787. la Boeing è arrivata qui anche per portare un po' di respiro e qualche posto di lavoro in un'rea con alto tasso di disoccupazione. Dal 6 agosto e sino a fine mese però scatterà una fermata collettiva per oltre 1.300 dipendenti diretti. "Solo nel 2023 si tornerà ai livelli pre Covid".