Kevin Ortega è un parrucchiere professionista. Due anni fa in rete si è imbattuto nela storia di un collega londinese che aveva inziato a tagliare gratuitamente i capelli ai senzatetto. Da allora, ha deciso di imitarlo: prima a Nantes, la sua città natale, e ora in giro per la Francia.

Tour de France

Lo incontriamo a Lione, seconda tappa del suo "Tour de France" solidale. Il suo obiettivo, racconta, è aiutare i clochard del paese a ritrovare autostima e fiducia in se stessi.

Sabrina, la donna che troviamo sulla sua poltrona, vive in strada da quattro anni e racconta di non essere mai stata prima da un acconciatore. "Psicologicamente cambia tutto - spiega - perché per una persona senza fissa dimora, lasciarsi acconciare i capelli significa che poi ci si guarderà e si verrà guardati in modo diverso. E a livello di autostima, questo cambia molto.

Parrucchieri solidali

Kevin ha inoltre fondato "Coiff the stree**t**" una rete di parrucchieri sparsa per tutta la Francia, che condividono i suoi stessi valori e la sua iniziativa

Intanto, continua a guardare avanti: se la raccolta fondi che sta portando avanti andrà a buon fine, il prossimo tour sarà europeo e non più nazionale.

Alla fine della sua giornata lionese, Ortega ha tagliato i capelli e riportato il sorriso a piu di 10 persone. Prossima tappa, Strasburgo