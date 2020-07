I "bagnanti" di Picasso in mostra a Lione

Il Musée des Beaux-Arts di Lione ha inaugurato il 15 luglio la mostra "Picasso. Baigneuses et baigneurs", dedicata al tema dei bagnanti e alla passione "balneare" di Picasso.

La mostra rimarrà visitabile al pubblico fino al 3 gennaio 2021.

L’esposizione intende proporre una rilettura del tema dei bagnanti nell’opera di Pablo Picasso, presentando anche opere di artisti del XIX secolo che hanno influenzato il pittore nel trattare questo soggetto.

L'esterno del Museo di Lione.

La rassegna è organizzata in collaborazione con il Musée National Picasso di Parigi e con la Fondazione Guggenheim di Venezia, curata da Sylvie Ramond, direttore generale del Polo dei Musei d’Arte di Lione e da Émilie Bouvard, direttore scientifico e delle collezioni della Fondazione Giacometti di Parigi.

Si comincia da qui...

Simbolo della mostra, l'opera "Woman Sitting on the Beach" (1937), lasciata in eredità al museo nel 1997 dall'attrice-collezionista Jacqueline Delubac, che è diventata una delle icone della collezione d'arte moderna del museo di Lione.

La direttrice del museo e il giornalista di Euronews, Wolfgang Spindler, di fronte al quadro "Woman sitting on the beach"..

"Un Picasso intimo"

Spiega Sylve Ramond, la direttrice del museo:

"Ogni sezione della mostra racconta anche una storia, una storia più intima, una storia d'amore di Picasso che dietro quasi ogni opera ha un legame molto speciale con una donna...

Abbiamo voluto fare spazio anche agli archivi, abbiamo attinto dall'archivio del Museo Picasso per presentare prima di tutto fotografie tratte da album di famiglia dove possiamo vedere un Picasso molto umano, e nelle sue foto possiamo vedere tutto il piacere di stare sulla spiaggia con le donne con cui vive, i suoi figli, gli amici".

Sylve Ramond durante l'intervista a Euronews.

La mostra mette in evidenza anche gli artisti che hanno ispirato Picasso per i suoi dipinti da spiaggia, come Monet, Cézanne, Degas , ma anche gli artisti che lo stesso Picasso ha ispirato, come Francis Bacon, Niki de Saint Phalle e l'artista belga contemporaneo Farah Atassi.

"Ammireremo i disegni di Picasso"

Continua Sylve Ramond:

"Abbiamo voluto dare molta importanza ai diversi stili a cui si è avvicinato, la pittura è naturalmente ben rappresentata, ma soprattutto i disegni; i disegni sono generalmente mostrati meno spesso per motivi di conservazione...

E poi mostreremo la sua ricerca originale che ha svolto a partire dal 1930 quando si è stabilito nello Château de Boisgeloup (a circa 60 km da Parigi) e ha deciso di creare un laboratorio per le sculture".

Un giovane Pablo Picasso in spiaggia.

Il percorso cronologico ci farà anche navigare tra le prime rappresentazioni del pittore come "Bagnanti nella foresta" (1908), "Les baineuses de Dinard" (1928), fino al quadro di punta della mostra, Guernica (1937).

