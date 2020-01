Un Picasso di cartapesta alla Royal Academy

Credete di sapere tutto su Pablo Picasso? Una nuova mostra alla Royal Academy di Londra esplora quelle opere che dimostrano la straordinaria creatività dello spagnolo, qualità esibita costantemente.

Il cubismo? Un caso di atavismo

Ma il sentimento che ci fossero ancora cose da scoprire in quell'artista che ispirandosi all'atavismo (l'uomo che si ricorda di quando era cristallo) aveva scatenato una delle più calde avanguardie espressionistiche del Novecento ha generato proprio l'iniziativa londinese. "Sentivamo di poter mostrare un aspetto del suo lavoro che la gente forse crede di conoscere ma che emerge molto di più che nelle stampe e i disegni - precisa Rhiannon Hope, una delle curatrici della mostra - ha operato anche con cartapesta e colla, cartoni tagliati e incollati, una forma di opera d'arte che ha inventato con Georges Braque, il collage di sculture di carta, oltre a tecniche fotografiche e collaborazioni con vari artisti. Quindi, è molto più di quanto la gente pensi. "

Il gioco d'infanzia che diventa arte

E nella mostra londinese risuona l'eco de "Les Demoiselles d'Avignon", il suo famoso dipinto a olio gelosamente custodito al Museum of Modern Art di New York proprio perchè la Royal Academy ha sfoderato i diversi cartoni che l'artista produsse come prove dell'opera fra la fine del 1906 e all'inizio del 1907.

La libera arte di Picasso

Picasso modellò la carta in uno stile che estrae dai fogli una insospettata dimensione tridimensionale. "La carta era il materiale a cui si rivolgeva ogni volta che aveva bisogno di creare qualcosa subito - puntualizza Rhiannon Hope - Come artista non stava mai fermo. Aveva sempre bisogno di creare qualcosa. E la carta era il mezzo e il formato, il materiale che è stato in grado di trasformare in qualsiasi cosa. Gli ha offerto più flessibilità rispetto alla tela o alla scultura. Questo è il nuovo senso delle sue opere cosiì concepite".

Alcune centinaia di opere

L'esposizione Picasso and Paper con le sue 300 opere su carta che si rincorrono lungo gli 80 anni di carriera dell'artista è stata organizzata in collaborazione con il Cleveland Museum of Art e col Musée National Picasso di Parigi e può essere visitata alla Royal Academy of Arts di Londra fino al 24 aprile.