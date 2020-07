Diversi, diversissimi comportamenti nel mondo, di fronte al Covid-19.

Le elezioni "disinfettate" al tempo della pandemia

Accade nei Paesi Baschi e in Galizia, nel nord della Spagna, dove domenica erano in programma le elezioni regionali.

Mascherine e disinfettanti per le mani sono ora il kit necessario per andare a votare, ma 400 elettori risultati positivi al Covid-19 non hanno potuto farlo, perché è stato loro proibito di lasciare le rispettive abitazioni.

Elezioni in sicurezza anche in Polonia, per il ballottaggio presidenziale tra Andrzej Duda e Rafal Trzaskowsi.

Voto disinfettato nel nord della Spagna.

In Francia il virus sembra ormai un ricordo

In Francia, invece, nessun distanziamento sociale nè mascherine ad un concerto a Nizza.

Ma i video del concerto condivisi sui social network hanno suscitato commenti indignati, poiché il governo ha chiesto prudenza e l'uso di mascherine per "prevenire" ogni rischio di una seconda ondata dell'epidemia in Francia.

Vista dall'alto di Nizza: tutti molto (troppo) vicini.

Poco invidiabile record in Florida

Con i positivi in continua ascesa nella maggior parte degli Stati Uniti, la Florida ha registrato un poco invidiabile record giornaliero di oltre 15.000 casi.

Eppure è appena stato riaperto Disneyworld, a Orlando.

Il tasso di contagi in Florida ha superato qualsiasi picco visto finora in Europa.

Sudafrica: "la tempesta è alle porte"

I casi confermati di Coronavirus in Sudafrica sono raddoppiati in sole due settimane, raggiungendo un quarto di milione. Il presidente Cyril Ramaphosa ha dichiarato in diretta televisiva alla nazione:

"Ora l'ondata di contagi, che ci era stata prevista dai nostri medici, è arrivata.

La tempesta è alle porte". Cyril Ramaphosa Presidente Sudafrica

Il presidente del Sudafrica Cyril Ramaphosa.

A Johannesburg i ventilatori per i pazienti vengono acquistati da aziende e privati.

La pandemia sta mettendo a dura prova il sistema sanitario sudafricano ed evidenziando il prevedibile divario di assistenza tra ricchi e meno abbienti.