L'ultima fase dell'operazione risale al 5 giugno. quando le due gemelline siamesi del Centroafrica sono state separate al Bambin Gesù di Roma.

Oggi Ervina e Prefina stanno bene ma sono ancora ricoverate nel reparto di neurochirurgia per un decorso postoperatorio non comune, le gemelline erano unite dalla nuca e avevano il cranio e gran parte del sistema venoso in comune.

È il primo caso in Italia di un intervento del genere. Dopo oltre un anno di preparazione, sono state sottoposte a tre interventi delicatissimi; l'operazione è durata 18 ore e ha visto lavorare un'equipe di 30 persone.

Ne frattempo Ervina e Prefina, il 29 giugno, hanno compiuto 2 anni anno compiuto 2 anni il 29 giugno.

Nel luglio del 2018, la presidente del Bambino Gesù, Mariella Enoc, in missione in Centrafrica per seguire i lavori di ampliamento della struttura pediatrica voluta da Papa Francesco, ha visto le gemelline appena nate e ha deciso di portarle in Italia.