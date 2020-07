Un anno e mezzo dopo, la disputa per il comando in Venezuela tra Nicolás Maduro e Juan Guaidó è ancora attiva. L'ultima a rinvigorire la tensione è stata la Banca d'Inghilterra per le 31 tonnellate di oro venezuelano che conserva nei suoi caveau.

Il governo di Maduro afferma che ha bisogno di oro, equivalente a un miliardo di dollari (circa 886 milioni di euro), per aiutare il paese sudamericano, impantanato in una grave crisi economica, a combattere la pandemia di coronavirus. Una causa che è stata formalizzata attraverso la Banca centrale del Venezuela (BCV).

Ma la Banca d'Inghilterra ha rifiutato di consegnarlo all'amministrazione Maduro a favore di Guaidó.

"Abbiamo protetto le riserve auree dalle grinfie della dittatura", hanno affermato fonti vicine a Juan Guaidó. Il governo Maduro, da parte sua, lo ha definito "furto".

"Questo risultato ritarderà ulteriormente le cose, a scapito dei venezuelani le cui vite sono minacciate", ha sostenuto Sarosh Zaiwalla, l'avvocato che rappresenta il BCV a Londra.

Come è iniziata la causa?

Il governo di Maduro aveva fatto diverse richieste per recuperare i lingotti d'oro, mentre Guaidó aveva scritto due volte al Consiglio d'Europa per sollecitarlo a respingere queste domande.

Di fronte alle smentite della Bank of England, che difende la legittimità di Juan Guaidó come presidente del Venezuela alla pari della politica del governo del Regno Unito, il BCV ha deciso di portarlo in tribunale, sostenendo l'urgenza della crisi COVID-19.

Oltre al governo del Regno Unito, Guaidó, leader dell'opposizione e presidente dell'Assemblea nazionale del Venezuela (e secondo costituzione presidente ad interim), è riconosciuto come legittimo presidente del Venezuela in oltre 50 paesi, tra cui gli Stati Uniti, la maggior parte dei paesi dell'Unione Europea e suoi vicini nella regione. A suo avviso, la Costituzione del paese è dalla sua parte.

Da parte sua, Maduro ha il sostegno di Russia e Cina, la fedeltà dell'esercito del paese e continua a servire come presidente, almeno "di fatto". Per il leader chavista inoltre, Guaidó sta tentando un colpo di stato.

Il dilemma dei due presidenti si riflette anche nella Banca centrale del Venezuela, che ha un consiglio "ad hoc" nominato da Guaidó e invalidato dalla Corte Suprema.

Il difensore di questa giunta alternativa aveva sottolineato il rischio che l'amministrazione Chavista avrebbe sequestrato l'oro dei venezuelani e che non avrebbe raggiunto la città.

Il BCV aveva proposto in aprile che l'oro fosse trasferito direttamente al Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP), il quale affermava di essere disposto a considerarlo a determinate condizioni.

La Banca d'Inghilterra ha la legittimità di decidere chi è il Presidente del Venezuela?

Per l'economista venezuelano Ricardo Hausmann, era inevitabile che la Banca d'Inghilterra si schierasse. "Ha beni di proprietà di un governo e deve decidere chi riconosce come autorità legittima", afferma.

"La Banca d'Inghilterra non ha deciso chi è il Presidente del Venezuela", ha dichiarato Carlos Malamud, principale investigatore dell'Elcano Royal Institute, a Euronews. "Chi l'ha fatto è stata un'alta corte britannica, dopo che il governo del Regno Unito ha riconosciuto Guaidó come sovrano, in un atto simile a quello compiuto praticamente da altri 60 paesi del mondo", aggiunge.

La decisione della Bank of England è arrivata giovedì a seguito della sentenza della High Court britannica a favore di Guaidó.

"Il governo britannico riconosce Guaidó come presidente costituzionale facente funzione del Venezuela" e "secondo la dottrina della sola voce, la corte deve accettare questa affermazione come inequivocabile", ha scritto il giudice Nigel Teare nella sua sentenza, pubblicata una settimana dopo.

Il BCV ha annunciato che avrebbe fatto appello. La sentenza "ignora completamente la realtà della situazione sul campo", ha dichiarato l'avvocato Sarosh Zaiwalla.

Il russo ha criticato duramente la sentenza. "È evidente che nel Regno Unito l'indipendenza della corte funziona fintanto che la posizione dei giudici coincide con l'opinione del governo", ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zajarova.

La Russia non accetta la decisione di Londra

"L'alienazione da parte di uno Stato della proprietà dell'altro si è materializzata per sostenere un colpo di stato incostituzionale in quell'altro Stato".

Perché il Venezuela mantiene le sue riserve auree in un paese straniero?

Il Venezuela non è un caso unico, conservare l'oro a Londra è una pratica molto comune, spiega l'economista Hausmann. "Ci consente di impegnarlo (darlo a titolo di garanzia) come ha fatto Maduro per un prestito da Deutsche Bank."

Malamud afferma che i paesi che ricorrono spesso ai depositi della Banca d'Inghilterra sono quelli che non dispongono di sufficienti capacità di protezione, sicurezza e tecnologia per prevenire furti o azioni corrotte.

"Circa 30 banche centrali hanno le loro riserve auree nazionali altrove", spiega il ricercatore. "Dopo la Federal Reserve di New York, la Bank of England è il secondo detentore di oro al mondo, con circa 400.000 barre".

Guaidó può decidere cosa vuole fare con l'oro?

"L'oro è di proprietà della Banca centrale del Venezuela", afferma Hausmann. "La legge definisce cosa si può fare."

Ma la Banca centrale del Venezuela, come il governo del paese, è a due teste. A seguito della decisione del sistema giudiziario britannico, la Procura venezuelana ha ordinato l'arresto venerdì di cinque membri del consiglio "ad hoc" nominato da Guaidó per "tradimento contro la patria".

"Si presume che esistano limiti costituzionali, sia per le azioni di Guaidó che per le autorità della Banca centrale del Venezuela che rispondono ai suoi ordini", concorda Malamud.

"Ad ogni modo, in un momento come questo, non credo che farò uso di quelle riserve, poiché qualsiasi slittamento potrebbe ulteriormente screditare l'opposizione", aggiunge.

Quali ripercussioni ha per la leadership del Paese?

La sentenza del tribunale britannico stabilisce un precedente per altri fondi venezuelani bloccati all'estero, in particolare nei paesi europei.

Contattato da AFP, il rappresentante di Guaidó a Londra, Vanessa Neumann, ha dichiarato che la decisione su altri ricorsi in altri paesi non era stata ancora presa, ma che sarebbe stata presa "presto".

Ha inoltre ricordato che l'intenzione di Guaidó era sempre stata quella di salvaguardare i beni del popolo venezuelano e di non appropriarsi dell'oro.

La scorsa settimana, al termine delle audizioni, ha assicurato che "sarebbe meglio che questo oro rimanesse qui fino a che non ci saranno elezioni eque e libere".

Leigh Crestohl, uno degli avvocati che rappresentano l'amministrazione della Banca centrale del Venezuela, ha affermato che Maduro ha chiaramente il controllo del paese, e questo gli dà il diritto di usare come crede l'oro.

"Se un governo ha di fatto il controllo di un territorio, e questo è riconosciuto dal mantenimento di relazioni diplomatiche normali e piene, questo deve essere trattato come un riconoscimento formale", ha affermato Crestohl in una nota. "Nel nostro caso, la legge è chiara".

I venezuelani sono chiamati alle elezioni parlamentari del 6 dicembre, ma i principali partiti dell'opposizione hanno già annunciato che boicotteranno queste elezioni definendole fraudolente.

Nel frattempo, il futuro del Venezuela rimane sempre più incerto.