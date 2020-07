Musica: Riccardo Muti tra i templi di Paestum

Se ti sei perso il concerto del 21 giugno in diretta o lo vuoi rivedere, guardalo in streaming nella RMMUSIC DIGITAL STREAMING PLATFORM: https://bit.ly/ConcertoGiugno2020 Nella piattaforma digitale dedicata a Riccardo Muti: opere, concerti, prove d'orchestra, interviste, documentari, piano opera lesson... Periodicamente carichiamo contenuti esclusivi tenendo aggiornati di volta in volta i nostri iscritti alla newsletter. Iscriviti alla newsletter qui: http://bit.ly/RiccardoMutiNewsletter * * * * * If you missed the live concert last June, 21 or want to watch it again, stream it on the RMMUSIC DIGITAL STREAMING PLATFORM at: https://bit.ly/21JuneConcert In the Digital Platform dedicated to Riccardo Muti you'll find operas, concerts, rehearsals, interviews, documentaries, piano opera lessons... We constantly upload exclusive content keeping our newsletter subscribers posted via e-mail. Subscribe here: https://bit.ly/RMM-NL