Non è ancora stata resa nota l'identità dell'uomo che ha accoltellato diverse persone, ferendone almeno sei, in un albergo del centro a Glasgow, in Scozia, prima di essere ucciso dai poliziotti arrivati sul posto. Tra i feriti, di età compresa tra i 17 e i 53 anni, c'è anche un agente. I media britannici in un primo momento avevano parlato di altri due morti ma la notizia non è stata confermata.

Gli agenti sono arrivati sul posto dell'aggressione pochi minuti dopo aver ricevuto la segnalazione. ll poliziotto pugnalato ha 42 anni: è stato ricoverato in ospedale in condizioni critiche.

Qualche ora dopo le autorità, pur invitando la cittadinanza a non dirigersi verso il centro, hanno fatto sapere di avere la situazione sotto controllo. Resta il mistero sul movente: fonti del ministero della Difesa hanno fatto sapere che è ancora presto per stabilire se sia trattato di un attacco terroristico.

"Questo è stato un pomeriggio terribile per la città di Glasgow, in particolare per coloro che sono stati direttamente coinvolti - ha detto la premier scozzese Nicola Sturgeon - ma anche per le persone che hanno assistito a quello che è accaduto. Penso che nelle prossime ore non sarò l'unica in Scozia a pensare a tutti colto che sono stati in qualche modo colpiti da ciò che è successo".