Tornano i festival musicali estivi in Francia e si ricomincia in grande stile dal tetto di Euronews a Lione.

Domenica prossima, in occasione della Giornata europea della Musica, "Show Must Go Home" sarà l'occasione giusta per rivedere gli artisti sul palco, ma non solo.

"Oggi, con il deconfinamento - dice Marc-Antoine Haffreingue, regista teatrale - sento che le cose inizieranno man mano a progredire, anche se in modo diverso: siamo su un tetto, in cima ad Euronews, così tutti sono in grado di tornare al lavoro".

Del resto, proprio citando la celebre canzone dei "Queen", lo spettacolo deve continuare.

"Dobbiamo vivere e questo ci consente di riprodurre i nostri prodotti e le nostre canzoni - afferma il DJ Klément Boneli - forse possiamo attirare più persone verso la nostra musica, forse adesso ascoltano più musica dietro uno schermo: chissà se avere più pubblico dietro gli schermi è una soluzione per poi avere più persone anche agli spettacoli".

Per assistere a questo accattivante appuntamento sarà sufficiente uno schermo collegato in rete in qualsiasi parte del mondo.

Dimanche à 18h, notre émission présentée par Mat Bastard fera escale à Lyon sur le toit de Euronews ! Stay tuned Publiée par Show Must Go Home sur Jeudi 18 juin 2020

"La musica e la cultura sono davvero internazionali - dice infine Mat Bastard, cantante e presentatore del festival 'Skip the Use' - il Covid è un virus cui non interessa la nazionalità, la religione, se sei una ragazza o un ragazzo.

Penso che la cultura sia la stessa ed essere qui a Euronews, in cima all'Europa, è davvero importante per noi per inviare questo messaggio a tutti: per favore, lasciateci stare insieme, collegatevi e lasciate che la musica e l'arte rimangano nei cuori".

"Show Must Go Home" è un'incredibile esperienza musicale e un modo originale di connettere artisti famosi e amanti della musica: concerti di musica dal vivo e privati ​​sono spettacoli tenuti in luoghi unici e palcoscenici non convenzionali.

In condizioni di ascolto ottimale, nell'intimità dei più grandi artisti di oggi e di domani, "Show Must Go Home" propone dieci concerti l'anno.