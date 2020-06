I ristoranti di tutto il mondo stanno trovando modi sempre più creativi per cercare di far rispettare il distanziamento sociale e, allo stesso tempo, accogliere più clienti possibile per sopravvivere alla crisi economica dovuta alla pandemia di Covid-19.

Barriere protettive, serre, tubi di gomma... ce n'è per tutti i gusti!

Una coppia pranza dentro una sorta di zanzariera di plexiglas disegnata da Christophe Gernigon al ristorante H.A.N.D. di Parigi ALAIN JOCARD/AFP

Il ristorante H.A.N.D di Parigi utilizza questi schermi individuali che assomigliano un po' ai paralumi, mentre il Mediamatic ETEN di Amsterdam ha installato delle piccole serre per fornire ai propri clienti un po' di intimità... e di protezione. Il personale del ristorante indossa uno schermo di plexiglass sul volto e serve il cibo su lunghe assi di legno.

Un momento di convivialità dentro le serre del ristorante ETEN di Amsterdam Peter Dejong/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Peter Dejong AP Photo

Il ristorante Fish Tales Bar & Grill di Ocean City, Maryland, ha cercato di rendere l'allontanamento sociale un'esperienza memorabile fornendo ai propri clienti degli anelloni di gomma giganti.

ALEX EDELMAN AFP

Diversi ristoranti e caffè in diversi paesi hanno invece preferito l'utilizzo di manichini per sostituire i commensali nei loro locali. Vengono utilizzati per mostrare la nuova disposizione dei posti a sedere oppure per segnalare dove non ci si può invece accomodare.

AFP TED ALJIBE

Vilnius, Lithuania - Mindaugas Kulbis Mindaugas Kulbis/AP Photo

In un pub di Istanbul OZAN KOSE/AFP

The Inn a Little Washington. Washington, Virginia OLIVIER DOULIERY/AFP

A Bangkok, infine, si mangia così, dietro divisori di plastica trasparente.

La Chinatown di Bangkok, Thailandia MLADEN ANTONOV/AFP or licensors