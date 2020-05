Un grande onore per Euronews. Siamo stati inviati a casa di Nadja Zwiener, un'eccezionale violinista di Lipsia. Il nostro cameraman è stato autorizzato a filmarla con il suo vecchio violino, un David Tecchler del 1723.

Pamplona, ​​Bristol, Londra, New York - tutti i concerti sono stati cancellati a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia di Covid-19. Ecco perché Zwiener è rimasta a casa a suonare per Euronews, invece di esibirsi alla Wigmore o alla Carnegie Hall. Ritiene che si dovrebbe fare di più per sostenere i musicisti autonomi che sono stati e sono tuttora duramente colpiti dalla chiusura di sale da concerto, teatri e festival in tutto il mondo.

Nadja Zwiener è membro fondatore del Kuss Quartett a Berlino. Come violinista barocca, è entrata a far parte dell'English Concert di a Londra, dove ha ricoperto vari ruoli come primo violino, musicista da camera e solista. È specializzata nella musica dal 17° al 19° secolo, ha suonato nell'orchestra dell'Opera di Monaco di Baviera per due anni e ha lavorato a stretto contatto con diversi compositori nell'esecuzione dei loro brani. Ha collaborato con Trevor Pinnock, Simon Rattle, Laurence Cummings, William Christie, Emmanuelle Haim e Christian Curnyn.

Nel 2007 è stata nominata primo violino di The English Concert, con cui ha girato Europa, Stati Uniti e Asia. Vivendo a Lipsia, si sente a suo agio con la musica di Johann Sebastian Bach. Ma per Euronews ha scelto di suonare la Passacaglia, l'ultima parte delle Sonate del Rosario, di Heinrich Ignaz Franz Biber.