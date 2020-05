Le condizioni di lavoro dei migranti che lavorano nei macelli tedeschi sono sotto esame dopo che più di 200 lavoratori sono risultati positivi al test per il COVID-19 in uno stabilimento di Coesfeld, nella parte occidentale del paese.

Focolai di coronavirus sono stati identificati anche in almeno altri due stabilimenti di lavorazione della carne in Germania. La maggior parte degli infetti proviene dalla Romania e dalla Bulgaria.

Gran parte dei lavoratori condivide casa con i propri colleghi, un fattore che stando ai dipendenti avrebbe favorito il contagio. Le infezioni stanno portando alla luce le difficili condizioni di lavoro nell'industria della carne del paese.

Cosa significano queste epidemie per i consumatori? Molti cittadini tedeschi si chiedono se non sia pericoloso mangiare la carne lavorata in questi stabilimenti. Soprattutto ora che le temperature si stanno alzando, le restrizioni sul confinamento sono state allentate e si cominciano ad organizzare grigliate con amici e familiari.

Mentre il ministero del Lavoro e degli Affari Sociali sta facendo pressione sulle aziende del settore della carne affinché si conformino alle norme igieniche, l'Istituto federale tedesco per la valutazione dei rischi (BfR) ha annunciato che finora non sono stati segnalati casi di coronavirus dovuti al consumo di alimenti contaminati o al contatto con oggetti infetti.

Per essere sicuri, può essere consigliabile cucinare la carne. Il virus "non può moltiplicarsi nel cibo; ha bisogno di un animale vivo o di un ospite umano per farlo - ha dichiarato a Euronews Volker Hingst, dottore in igiene e medicina ambientale, microbiologia ed epidemiologia - poiché i virus sono sensibili al calore, il rischio di infezione può essere ulteriormente ridotto riscaldando il cibo. Il lavoratore di un macello infetto da SARS-CoV-2 non comporta alcun rischio aggiuntivo significativo per la trasmissione del virus".

La carne, aggiunge Hingst, è fondamentalmente un alimento che può rappresentare un pericolo microbiologico (come ad esempio salmonella e campylobatteriosi) e quindi richiede particolari precauzioni igieniche.

Se le aziende seguono le norme igieniche pertinenti quando macellano, sezionano, assemblano e preparano la carne, non c'è quasi nessun rischio per i consumatori. "Tuttavia - sottolinea Hingst - la cattiva condotta individuale non può mai essere esclusa".

Migliaia di infezioni nell'industria della carne degli Stati Uniti

Anche negli Stati Uniti l'industria della lavorazione della carne è colpita duramente dalla pandemia di coronavirus. Circa 10mila dipendenti sono risultati positivi o sono stati esposti direttamente al virus, 30 persone sono morte.

Un dipendente di un supermercato nello Utah AP/Rick Bowmer

Molte aziende hanno chiuso i battenti, causando una carenza dei rifornimenti in molte zone del paese. Motivo che la scorsa settimana ha spinto il presidente Donald Trump ad annunciare la riapertura di 14 stabilimenti di lavorazione della carne.

Una decisione che è stata definita "pericolosa" dal più grande sindacato dell'industria della carne del paese, che ha chiesto alla Casa Bianca di "ordinare immediatamente a tutte le aziende di confezionamento della carne di avere il più alto livello di equipaggiamento protettivo", in modo che tutti i lavoratori che lavorano al confezionamento della carne "siano controllati ogni giorno, che gli standard di distanza siano applicati in tutti gli stabilimenti e che tutti i lavoratori infetti abbiano diritto ad un congedo di malattia interamente pagato".