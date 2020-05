Le menzogne di Mosca sul coronavirus nelle parole dei testimoni

Il 6 maggio Anna Popova, capo del Rospotrebnadzor, il servizio federale di sorveglianza per la protezione dei diritti del consumatore, una fondazione creata dallo stesso presidente Vladimir Putin ha presentato un piano per un'uscita graduale dalla quarantena. Inoltre, secondo il centro di comunicazione del governo, solo nell'ultimo giorno il numero di infetti è aumentato di 10559 persone. Nei social network, i russi riferiscono di aver atteso i risultati dei test per settimane e anche con una diagnosi confermata spesso non ricevono il trattamento necessario. Prima di tutto, a causa di un sistema sanitario sovraccarico e della mancanza di specialisti.

Gestione caotica dei sospetti infettati

Dopo aver chiamato un'ambulanza e tre visite di terapisti della clinica distrettuale, e dopo 11 giorni di attesa Inna ha cercato di fare un test coronavirus. Impossiblie. Nonostante la febbre, il dolore alle scapole e la mancanza di respiro che sono persistiti per più di una settimana.

”Hai guardato troppa TV e sei andata nel panico ", mi ha detto il dottore e mi ha consigliato di bere l'erba madre", afferma Inna. "E il giorno dopo è iniziato l'inferno: non riuscivo a girare gli occhi - vomitavo subito, mi sembrava un avvelenamento da alcol - tutto mi girava anche quando ero a letto."

Il medico stesso aveva solo una maschera usa e getta di equipaggiamento protettivo. Come il suo collega, che la paziente ha chiamato il giorno successivo. Secondo la donna, questo medico non l'ha nemmeno esaminata, ma le ha prescritto un antibiotico. Da allora la sua condizione è peggiorata.

Quattro giorni dopo, Inna telefona alla clinica e si offre di eseguire una tomografia computerizzata dei polmoni. Deve arrivare al centro da sola. Dopo quattro ore trascorse in attesa di CT, ECG, campionamenti e analisi del sangue, riceve un verdetto: polmonite bilaterale, il 25% di ogni polmone è stato interessato.

In caso di risultati "positivi", avevano promesso di contattarla entro due giorni. La notifica del rilevamento di virus è stata ricevuta via e-mail il settimo giorno, seguita da una lettera con "scuse per l'inconveniente dovuto all'errato invio a lei dei risultati del test". Non era dunque un risultato "sbagliato. CHiedevano scusa per aver detto per sbaglio la verità".

“Lei ha raggiunto la clinica distrettuale solo l'11 ° giorno. Ma in 11 giorni puoi morire. Non mi hanno messo COVID-19 - forse mi hanno aiutato, ma non certo in modo tempestivo. Mentre le persone aspettano di ottenere il tampone , i loro polmoni si svuotano”, afferma Inna.

All'epoca dei fatti il figlio di 14 anni di Inna era già in ospedale con coronavirus. La famiglia non ha potuto ottenere alcun aiuto dai volontari della città. In un call center del governo di Mosca su questioni relative alla diffusione dell'infezione da coronavirus, Euronews ha confermato che "non hanno informazioni sul sostegno delle madri single affette da COVID-19".

Il dolore è continuato. E alla fine, il terapista ha suggerito di mettere la donna in ospedale. “Ho dovuto cercare io stessa dove far stare il mio figlio più piccolo. Nessuno vuole ammalarsi, soprattutto perché il bambino non può essere portato fuori dall'appartamento. Avevo bisogno di un kamikaze che avrebbe accettato di vivere nel mio appartamento contagioso per 14 giorni ", si lamenta.

La successiva TAC ha dimostrato che il processo di guarigione era iniziato e Inna non è stata ricoverata in ospedale. Le è stato consigliato di "sopportare", lr è stata data una maschera usa e getta ed è stata rispedita a casa in taxi.

“Gli operatori sanitari di Balashikha non vogliono ammalarsi. Siamo trattati tramite WhatsApp », dice un ex paziente

“Sempre più nuovi dipendenti si ammalano. Siamo abbandonati da tutti, non solo dai nostri leader, ma anche dallo stato. Ma non ho nulla da perdere ”, afferma Oksana Bratishcheva, un'infermiera anestesista presso il Dipartimento di Anestesia e Terapia Intensiva presso il 2 ° ramo dell'Ospedale Oblast di Balashikha.

Tutto è iniziato il 26 aprile, quando Oksana ha pubblicato un post sulla sua pagina Facebook, in cui affermava che le cure mediche necessarie non venivano fornite ai dipendenti con coronavirus.

Secondo lei, il 6 aprile la stessa infermiera e altri due medici della sua squadra si sono ammalati - febbre, dolore ai muscoli e alle articolazioni, una tosse secca ma strana. Presto il senso dell'olfatto se n'è andato e nulla è stato in grado di riaprire il naso chiuso. Poco prima della comparsa di sintomi allarmanti, i pazienti che hanno visitato la Francia e l'India sono entrati nel dipartimento. Secondo la direzione, il dipartimento è stato visitato da terapisti e traumatologi in contatto con pazienti con COVID-19.

Ho suonato l'allarme e ho iniziato ad avvertire le autorità. Mi hanno detto di stare a casa e curarmi e che dopo tre giorni mi avrebbero esaminata. Sono rimasta a casa due settimane. Né i miei colleghi né io abbiamo fatto né un test al coronavirus né un esame del sangue. Il 24 aprile ho fatto una TAC polmonare in un centro medico a pagamento, con i miei soldi.

Oksana Bratishcheva

infermiera anestesista

Il risultato dell'esame ha mostrato il 20-25% di infezioni nelle parti inferiori dei polmoni su entrambi i lati. I medici mi hanno fatto un tampone, ma non ho ancora nessuna risposta.

Secondo lei, ad oggi, la polmonite bilaterale è stata diagnosticata in 11 su 26 medici del Dipartimento di Anestesiologia e Rianimazione dell'Ospedale Balashikha. Oksana è sicura che questa sia una "complicazione del virus". Nonostante il fatto che al lavoro i dipendenti abbiano ricevuto compresse di Plaquenil (un farmaco antimalarico), i colleghi sono trattati online e tramite WhatsApp.

La terapista si è consultata con Oksana solo per telefono: le cliniche erano sovraccariche. "Gli ammalati sono ricevuti dai servizi ambulatoriali: arrivano con normali maschere e guanti, abiti blu usa e getta, cappelli e copriscarpe", dice. "Allo stesso tempo, gli operatori sanitari, quelli che sono in qualche modo legati all'assistenza sanitaria di Balashikha, non hanno alcun tipo di protezione!"

Nel ministero della sanità locale, Euronews ha parlato con il personale che sarebbe, secondo le autorità "regolarmente sottoposto a test per l'infezione da coronavirus". "Tutti gli operatori sanitari di altri reparti dell'ospedale oblast di Balashikha, quando la loro salute peggiora o se mostrano segni di infezioni virali respiratorie acute, vengono sottoposti a una visita medica completa con i necessari controlli clinici e di laboratorio", ha affermato il dipartimento.

Oksana afferma che tornare al lavoro dopo una malattia è come "andare alla ghigliottina" e che la direzione le ha già chiarito che se viene licenziata, "è improbabile che sia in grado di andare da qualche altra parte".

"Ho paura di star perdendo tempo, spero in un miracolo"

Due mesi e mezzo con febbre, 23 giorni in un letto d'ospedale. La giornalista Anna Krylova è arrivata in ospedale a metà aprile. La diagnosi è stata pleurite.

"Non ho avuto sintomi di coronavirus. Il primo raffreddore è stato probabilmente prima del nuovo anno, poi ha fatto molto freddo a febbraio e marzo. Un altro raffreddore a marzo con perdita della voce. I primi due test so,o stati negativi in ospedale, il terzo positivo ", dice la ragazza.

Per molto tempo, Anna non ha potuto eseguire la tomografia computerizzata: l'intera prima settimana della sua permanenza presso l'Ospedale le è stato chiesto di fare esami da sola. Non lre è stato detto nulla: poteva scattare fotografie di sangue e urina, ma quando "ha cercato di prendere i risultati delle sue analisi il dottore le ha strappato i fogli dalle mani".

Tutti gli gli altri pazienti avevano la stessa diagnosi: "polmonite". “Nessuno sapeva se fosse infetto da coronavirus fino a quando non è stato portato via dal reparto. Nessuno sa dove. Poi è stata la volta dell'ospedale di neonatologia di Balashikha, trasformato in reparto infettivo. Abbiamo ottenuto qualche risultati di alcuni pazienti e li abbiamo immediatamente portati via da li'", dice Anna.

Il 24 aprile, uno dei compagni di stanza ha avuto il COVID-19. Il 29, la presenza del virus è stata segnalata anche ad Anna stessa. Lei è stata trasferita altrove". Prima in una sala per esami ginecologici. Ora la ragazza è nel reparto infettati: un vicino con polmonite bilaterale - il 52% dei danni ai polmoni. Anna stessa ha mal di schiena, debolezza e una temperatura superiore a 38°.

"Le flebo dovrebbero essere cambiate ogni 8 ore. E questo non è rispettato. Ho ricevuto Fluimucil per la tosse per via endovenosa, ma non avevo la tosse. C'è una bottone per chiamare un'infermiera, ma puoi aspettare molto tempo. Ho paura di perdere tempo, che non si stia facendo tutto il necessario, che il trattamento sia troppo parziale. Spero in un miracolo e in una guarigione.

Anna Krylova

giornalista

Una delle infermiere che lavorava qui ha lasciato l'ospedale - "in cerca di un trattamento più efficace". Secondo lei, la dinamica del trattamento non è stata monitorata per gli 11 giorni trascorsi in ospedale. Durante questo periodo, non ha mai avuto una TAC e, quando ha spiegato che si sentiva sempre peggio chiedendo ulteriori trattamenti, i medici "hanno semplicemente scrollato le spalle ed evitato di rispondere, dicendo che erano ginecologi e non infettivologi".

La direzione dell'ospedale ha confermato a Euronews che esiste un problema con una carenza di specialisti. “In effetti, la nostra spina dorsale principale sono gli ostetrici-ginecologi, neonatologi. Ci sono un certo numero di specialisti che sono venuti da noi, ma non sono abbastanza, cosi' come non ci sono abbastanza infermiere. Ce ne sono appena due per 60-70 pazienti ", afferma Denis Aksenov, capo del dipartimento di neonatologia. "Speriamo che qualcosa venga deciso, ma quando - non posso saperlo."