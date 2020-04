Protesta dei ristoratori: "Norme confuse"

I ristoratori italiani protestano per le misure da adottare alla riapertura. Per loro alcune come gli schermi di plexiglas o le distanze di sicurezza sono difficili da attuare, altre risultano confuse.

"Non capiamo cosa accadrà, siamo preoccupati per la riapertura dell'attività, almeno in questo settore. Non ci sono norme chiare, c'è un problema di chiarezza", dice Daniele Paolucci, ristoratore romano.

Intanto in Campania le pizzerie tradizionali hanno riacceso i forni, rimettendo in marcia un pezzo importante dell'economia locale.

"La ripartenza di questa categoria di imprenditori è importante per noi e per la nostra regione, ed è anche un simbolo di speranza per le tante piccole attività che attendono di ripartire", afferma Giovanni Pezzuto, commerciante a Napoli.

Oltre alle pizzerie, la misura disposta dal governatore della Campania, Vincenzo De Luca, permette la consegna domiciliare anche a bar pasticcerie e gelaterie.