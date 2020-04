Coronavirus: Un hackaton europeo per trovare soluzioni innovative

Un hackaton europeo per trovare soluzioni innovative per la lotta al coronavirus. Oltre 16 milia partecipanti tra startup e aziende tecnologiche. Tra questi anche Andrius Milinavičius, fondatore di una startup lituana che sta sviluppando un'app per connettere i volontari con le persone anziane in difficoltà.

"Molte organizzazioni hanno un database con le esigenzee che colleghiamo con un database di volontari per visulaizzare tutte le necessità in una mappa. Si apre un'app e si vede un'esigenza di un cittadino vicino anziano , magari ha bisogno di generi alimentari, oppure chiede di ritirare un pacchetto o ha necessità piu' importanti come le medicine!" racconta Andrius a Euronews.

Soluzioni ad alta tecnologia come questa spesso richiedono più menti per avere successo. Ecco perché Andrius prenderà parte all'hackathon dell'Unione contro il virus. La Commissione europea sta collaborando con aziende tecnologiche per trovare soluzioni e finanziamenti per risolvere i problemi della pandemia.

"Da un lato, avere le idee migliori, ma soprattutto proporre i mezzi per produrle. Stiamo esaminando come produrre ventilatori, averli rapidamente, in grandi quantità affinché possano essere accessibili a tutti. Questo è il tipo di idee che stiamo cercando" ha affermato la commissaria Ue per la Ricerca Mariya Gabriel.

Questa volta ingegneri, sviluppatori, designer non potranno incontrarsi dal vivo, ma ciò non impedirà loro di lavorare 24 ore su 24 dalle loro case.

Dormiamo poco e mangiamo quando capita per concentrarci davvero sul lavoro. E durante gli hackaton i partecipanti lavorano davvero molto . Di solito sono molto motivati, soprattutto quando si tratta di contribuire a una causa come questa ha commentato Sasa Popovic Ceo di Vega IT, startup serba.