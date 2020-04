Altre due settimane in casa (almeno) per gli spagnoli, per combattere la pandemia di Covid-19. Il Primo Ministro, Pedro Sánchez, ha deciso di prorogare lo stato d'emergenza nel Paese - il più colpito in Europa per numero di contagi, il secondo al mondo dietro gli Stati Uniti - fino al prossimo 26 aprile.

Riteniamo che sia il tempo necessario perché il nostro sistema sanitario possa recuperare. E' il tempo necessario perché la nostra società possa fermare la propagazione del virus e iniziare la discesa Pedro Sánchez Premier spagnolo

In Spagna, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, 124.736 persone sono risultate positive al nuovo coronavirus, di cui quasi 58.000 sono ricoverate in ospedale (6.532 in terapia intensiva). I decessi sono 11.744, con altre 809 nuove vittime nelle ultime 24 ore. Si tratta del dato più basso da otto giorni. I dati del ministero della Sanità parlano anche di 34.219 guariti.

Madre e figlia di nuovo insieme

Ci sono anche storie che fanno ben sperare, però, come quella di Maria e della figlia Marta, entrambe positive al Covid-19 e ricoverate all'ospedale 12 de Octubre di Madrid. Per giorni, le due donne non hanno avuto alcun contatto, solo una volta attraverso una video chiamata. Ma questo venerdì, madre e figlia si sono finalmente ritrovate in una camera del nosocomio, quando Marta ha potuto finalmente lasciare il reparto di terapia intensiva. Rimarranno insieme nella stessa stanza, fino a quando non saranno dimesse. Si stanno pian piano riprendendo, dopo una lunga e difficile battaglia contro il virus.